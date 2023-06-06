Зоозащитница завещала отправить себя по частям мировым лидерам. Когда умрёт

Ингрид Ньюкирк – основательница PETA, правозащитной организации, которая протестует против жестокого обращения людей с животными, завещала содрать с нее кожу и отдать на сумку Hermès, а всё остальное раздать по частям по миру... Грете Тумберг и не снилось.
Глава американской зоозащитной организации PETA Ингрид Ньюкирк обновила свое завещание, первая версия которого была написана в 2003 году. Еще тогда она решила, что отдаст свое тело для акций, которые должны напомнить о жестоком обращении с животными.
В частности, мадам попросила разрезать её после кончины на части и по кусочку отправить лидерам разных стран и организаций, чтобы
их стошнило те поняли, как это бесчеловечно – употреблять братьев наших меньших в пищу.
В последней редакции завещания Ньюкирк просит после смерти передать ее кожу на производство сумок Hermès. Так она хочет обратить внимание на существование специальных ферм, где разводят и убивают животных для изделий французского бренда.
Части своего сердца 73-летняя пенсионерка просит захоронить под трассами «Формулы-1» «Хоккенхайм» (Германия) и «Сильверстоун» (Великобритания), где проводятся заезды. Это должно привлечь внимание к вреду, причиняемому экологии автомобильными выхлопами и шинами.
Еще один кусок сердца зоозащитница завещала отправить Илону Маску.
По словам PETA, его компания убила множество «обезьян, свиней, крыс и овец во время экспериментов» с внедрением чипов в мозг.
Турецкий мясник шеф-повар Нусрет Гёкче (Salt Bae) получит её кишечник. Меню его ресторанов состоит в основном из мясных блюд (причем очень дорогих), тогда как в PETA считают, что в заведениях должны подавать лишь вегетарианские продукты.
Фирме The North Face достанется ступня женщины, чтобы дать компании «пинок» за использование в производстве одежды пуха и перьев (в PETA заявили о лицемерности бренда, который публично выступает за экологически чистую одежду, но при этом наносит вред планете).
Король Испании Филипп VI по задумке должен получить посылку с ухом. Из кожи мадам можно будет сделать сумку, из ног - подставку для зонтиков, а кишки должны пойти на оболочку для сосисок.
Завещание Ньюкирк решила отредактировать, чтобы включить в него более актуальные для PETA темы.
Извините, если кому-то аппетит испортили.
Источник:
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Не понял, а чё не сейчас?
я знаю из какой части получится самый басявый кошелек))))