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Зоозащитница завещала отправить себя по частям мировым лидерам. Когда умрёт

Зоозащитница завещала отправить себя по частям мировым лидерам. Когда умрёт

Автор:
06 июня 2023 23:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ингрид Ньюкирк   РЕТА   завещание   зоозащитники   расчленение   части тела   
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Ингрид Ньюкирк – основательница PETA, правозащитной организации, которая протестует против жестокого обращения людей с животными, завещала содрать с нее кожу и отдать на сумку Hermès, а всё остальное раздать по частям по миру... Грете Тумберг и не снилось.

Глава американской зоозащитной организации PETA Ингрид Ньюкирк обновила свое завещание, первая версия которого была написана в 2003 году. Еще тогда она решила, что отдаст свое тело для акций, которые должны напомнить о жестоком обращении с животными.

В частности, мадам попросила разрезать её после кончины на части и по кусочку отправить лидерам разных стран и организаций, чтобы их стошнило те поняли, как это бесчеловечно – употреблять братьев наших меньших в пищу.

В последней редакции завещания Ньюкирк просит после смерти передать ее кожу на производство сумок Hermès. Так она хочет обратить внимание на существование специальных ферм, где разводят и убивают животных для изделий французского бренда.

Части своего сердца 73-летняя пенсионерка просит захоронить под трассами «Формулы-1» «Хоккенхайм» (Германия) и «Сильверстоун» (Великобритания), где проводятся заезды. Это должно привлечь внимание к вреду, причиняемому экологии автомобильными выхлопами и шинами.

Еще один кусок сердца зоозащитница завещала отправить Илону Маску.

По словам PETA, его компания убила множество «обезьян, свиней, крыс и овец во время экспериментов» с внедрением чипов в мозг.

Турецкий мясник шеф-повар Нусрет Гёкче (Salt Bae) получит её кишечник. Меню его ресторанов состоит в основном из мясных блюд (причем очень дорогих), тогда как в PETA считают, что в заведениях должны подавать лишь вегетарианские продукты.

Фирме The North Face достанется ступня женщины, чтобы дать компании «пинок» за использование в производстве одежды пуха и перьев (в PETA заявили о лицемерности бренда, который публично выступает за экологически чистую одежду, но при этом наносит вред планете).

Король Испании Филипп VI по задумке должен получить посылку с ухом. Из кожи мадам можно будет сделать сумку, из ног - подставку для зонтиков, а кишки должны пойти на оболочку для сосисок.

Завещание Ньюкирк решила отредактировать, чтобы включить в него более актуальные для PETA темы.

Извините, если кому-то аппетит испортили.

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Метки: Ингрид Ньюкирк   РЕТА   завещание   зоозащитники   расчленение   части тела   
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14  комментариев
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32k
АнтонПолднев Час назад
Зоозащитница завещала отправить себя по частям мировым лидерам. Когда умрёт(с)
Не понял, а чё не сейчас?
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29k
Григорий 3 минуты назад
Она может хотеть что угодно, но это старая больная сука. Я хочу лучший стейк от отличного ЗДОРОВОГО быка, я хочу для своей мамы сумки из крепкого крокодила. Каким образом эта старая женщина хочет примазаться к эти пркрасным животным?
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35k
russger 4 минуты назад
Ну пздеть она может что угодно
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15k
ss Полчаса назад
Не покусала бы кого...
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1k
Провокатор 43 минуты назад
Зоошиза в своём истинном лице.
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8k
RIZ deadening 49 минут назад
А кто сдирать кожу будет ??? Палачей из Бухенвальда вроде уже не осталось !
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7k
perekrestok Час назад
В каком виде она предстанет на Страшном суде? Скелет с сумкой в которую сложены остальные части?
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Зеленскому она очко не завещала ? По моему пора .
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5k
Старичок 2 часа назад
В последней редакции завещания Ньюкирк просит после смерти передать ее кожу на производство сумок Hermès"
я знаю из какой части получится самый басявый кошелек))))

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7k
sedoisever 2 часа назад
Под трассой? Ещё что она "завещает"? Могу я "завещать" похоронить меня на развалинах Белого Дома, например? Или в квартире Папы римского?
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372
устал я от вас sedoisever 50 минут назад
Смотря на развалинах какого белого дома..
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8k
Алексей 2 часа назад
Да кому нужны сумки из кожи старого крокодила.
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16k
Dobryi_KOT 2 часа назад
[мат].
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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