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Фотохромные открытки Российской империи. Санкт-Петербург, Петергоф, Царское село

Фотохромные открытки Российской империи. Санкт-Петербург, Петергоф, Царское село

Автор:
04 июня 2023 22:03
Метки: Россия   история   фото   
602
33

Фотохром, конечно ещё «не настоящие» цветные фотографии, но они обладают неподражаемым обаянием времени и вместе с тем являются ценным документом, который с наибольшей достоверностью передаёт атмосферу Российской империи в конце 19-го – начале 20-го века.

В 1880-е годы Ханс Якоб Шмидт изобрёл процесс фотохром, благодаря которому появилась возможность запускать серийное производство цветных изображений.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   история   фото   
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