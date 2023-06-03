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Прогулка по Ленинграду 1967 года

Прогулка по Ленинграду 1967 года

Автор:
03 июня 2023 22:05
Метки: СССР   история   фото   
268
20

Мы вновь отправляемся на прогулку по историческому Ленинграду и сегодня переносимся в 1967 год: 50 лет Октябрьской революции, официально введена 5-дневная рабочая неделя, а на экраны страны выходит легендарная "Кавказская пленница".

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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5  комментариев
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216
Bublic 77 13 часов назад
Лично для меня, это отстойный город.. Мрачный и грязный. Не понимаю, чем он кому-то нравится? Петергоф? Может когда-то это было круто, но сейчас этим не удивишь, просто старьё
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Юганск

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