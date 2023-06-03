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Мы вновь отправляемся на прогулку по историческому Ленинграду и сегодня переносимся в 1967 год: 50 лет Октябрьской революции, официально введена 5-дневная рабочая неделя, а на экраны страны выходит легендарная "Кавказская пленница".
Интересного вам просмотра!
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3.
Тем временем, неподалёку от площади Восстания вовсю идёт строительство станции метро "Маяковская".
5.
Перенесёмся на окраины города.
Поистине уникальный снимок первого троллейбусного кольца в Купчино, которое располагалось на углу Софийской улицы и Южного шоссе, неподалёку от современной Гамбургской площади.
6.
Купчино застраивалось не по дням, а по часам: на фото начало строительства дома 19 по проспекту Славы.
10.
Проспект Ветеранов тогда был совершенно не похож на современный
На фото круг на перекрёстке Ветеранов и Дачного, а снимок сделан из дома по адресу проспект Ветеранов, 21.
14.
АЗС №48 на Южном шоссе неподалёку от Софийской улицы. Сейчас на этом месте располагается АЗС "Роснефть".
16.
Та же Университетская набережная, но чуть дальше и в другое время: наводнение в районе 2-3 линий Васильевского острова.
19.
Непонятно откуда взявшийся английский двухэтажный автобус на улице Бродского (ныне - Михайловская).
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