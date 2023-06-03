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Фотопрогулка по городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
03 июня 2023 21:52
Метки: СССР   история   фото   
219
25

Просто фотографии советских городов.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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Renats Railis 5 часов назад
Почему Риги нет? Абыдна, сущай!
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Alex Час назад
Последний месяц у меня не загружаются фото с некоторых постов. Чаще всего именно из рубрики ретро-фото. В частности в этом посте загрузилась только заглавное фото, а все остальные - только названия. Хотелось бы понять, что опять не так (у меня или на фишках). Причем в большинстве постов фото загружаются нормально - и только в некоторых не грузятся все или почти все. У кого-то был такой баг, и если был то чем лечили?
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