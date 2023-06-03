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Просто фотографии советских городов.
Интересного вам просмотра!
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9.
Орел, улица Московская, 1950-1960-е годы. Кстати, одно время улица называлась Сталина.
Трамвай ныне вынесен на соседнюю улицу, а здесь работают троллейбусы, сходятся они уже перед Красным мостом.
17.
Волжский Волгоградской области, практически город-спутник, но со своей отдельной трамвайной системой, 1960-е годы.
19.
Тула. На переднем плане снесенный при строительстве Дома советов, фрагмент исторического квартала по проспекту Ленина, фото ориентировочно 1970-х .
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