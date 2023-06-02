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Фестиваль "Российская студенческая весна" обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за "девочки-мальчика"

Фестиваль "Российская студенческая весна" обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за "девочки-мальчика"

Автор:
02 июня 2023 23:48
Сообщество : Жить в России
Метки: ЛГБТ   Фестиваль   лдпр   нетрадиционные ценности   платье   пропаганда   студенческая весна   
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Депутаты от ЛДПР всегда на чеку. На днях они обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей фестиваль «Российская Студенческая весна» ... из-за модного показа. Члены партии отметили, что увидели «откровенно провокационные наряды для молодых парней». А всё из-за того, что не смогли своим проницательным депутатским взглядом отличить девочку от мальчика.

Тяжела ты доля депутата. Всегда нужно держать ухо востро и четко знать, где мужское, а где женское. Только не всегда это получается. Ещё и идиотами за это обзывают.

На фестивале " Российская Студенческая весна" 23-летняя член Координационного совета молодежи ЛДПР Елена Большакова разглядела подвох:

Мы видим явную пропаганду нетрадиционного понимания мужского и женского, которое активно используется Западом против нашей молодежи!

Она добавила, что партии «стоит более активно работать с молодежью в вопросах традиционных ценностей».

Осудил полуголых мальчиков в колготках и тюменский депутат Тимур Темуркаев:

В период борьбы России за традиционные ценности с европейским искажением фундаментальных основ – семьи, как союза мужчины и женщины, существования двух полов – мужского и женского, а не бесчисленного количества гендеров, это просто не допустимо!

Студентка ПГИКа, которую, как пишет издание Подъём, сочли актором пропаганды, назвала такое проявление идиотизмом:

У нас коллекция — 7 женских образов. Странно, что кто-то увидел в моем образе намек на мужскую натуру. Да, платье необычное. Но все-таки это платье, которое мне — девушке и надлежит носить. Или вы уже хотите и платье мне выбрать на свой вкус?

Но есть и плюсы, теперь это платье становится знаменитым. А те, кто не способен девушку от парня отличить и при этом берутся выступать "моралистами" — просто форменные идиоты».

Ну, идиоты - не идиоты, а некоторые образы пемского фестиваля действительно тянут как минимум, на ЛГБТ-Pride где-нибудь Амстердаме или Kinki party в Берлине. Стоит заметить, что учредителями Фестиваля являются Правительство края, Минобразования, Росмолодежь и Российский союз молодежи.

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Метки: ЛГБТ   Фестиваль   лдпр   нетрадиционные ценности   платье   пропаганда   студенческая весна   
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7  комментариев
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1k
sergey5791 46 минут назад
я что не так сказали? настоящие [мат]! ну и показывали среди своих , а не всеобщее обозрение!
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10k
Бритва Минуту назад
пропаганда лгбт - это плохо, но девочку-мальчика всё же нам показали
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1k
Виктор Глущенко 9 минут назад
да все правильно высказались . организаторов штрафануть за это непотребство . а если это платье для девушек - то пусть девушки модели и демонстрируют . и некуй в эти тряпки полупокеров наряжать .
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1k
Николай 23 минуты назад
А Милонов как это вообще пропустить мог??? Куда смотрел!?
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5k
Трям Полчаса назад
Опять он про гомосеков и прочих .хуесосов ! Клякса, ты точно не латентный пидр?
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15k
ss 50 минут назад

О как!... Оказывается ЛДПР регулярно посещает сходки ЛГБТ. Занятно...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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