Фестиваль "Российская студенческая весна" обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за "девочки-мальчика"

Депутаты от ЛДПР всегда на чеку. На днях они обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей фестиваль «Российская Студенческая весна» ... из-за модного показа. Члены партии отметили, что увидели «откровенно провокационные наряды для молодых парней». А всё из-за того, что не смогли своим проницательным депутатским взглядом отличить девочку от мальчика.
Тяжела ты доля депутата. Всегда нужно держать ухо востро и четко знать, где мужское, а где женское. Только не всегда это получается. Ещё и идиотами за это обзывают.
На фестивале " Российская Студенческая весна" 23-летняя член Координационного совета молодежи ЛДПР Елена Большакова разглядела подвох:
Мы видим явную пропаганду нетрадиционного понимания мужского и женского, которое активно используется Западом против нашей молодежи!
Она добавила, что партии «стоит более активно работать с молодежью в вопросах традиционных ценностей».
Осудил полуголых мальчиков в колготках и тюменский депутат Тимур Темуркаев:
В период борьбы России за традиционные ценности с европейским искажением фундаментальных основ – семьи, как союза мужчины и женщины, существования двух полов – мужского и женского, а не бесчисленного количества гендеров, это просто не допустимо!
Студентка ПГИКа, которую, как пишет издание Подъём, сочли актором пропаганды, назвала такое проявление идиотизмом:
У нас коллекция — 7 женских образов. Странно, что кто-то увидел в моем образе намек на мужскую натуру. Да, платье необычное. Но все-таки это платье, которое мне — девушке и надлежит носить. Или вы уже хотите и платье мне выбрать на свой вкус?
Но есть и плюсы, теперь это платье становится знаменитым. А те, кто не способен девушку от парня отличить и при этом берутся выступать "моралистами" — просто форменные идиоты».
Ну, идиоты - не идиоты, а некоторые образы пемского фестиваля действительно тянут как минимум, на ЛГБТ-Pride где-нибудь Амстердаме или Kinki party в Берлине. Стоит заметить, что учредителями Фестиваля являются Правительство края, Минобразования, Росмолодежь и Российский союз молодежи.
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О как!... Оказывается ЛДПР регулярно посещает сходки ЛГБТ. Занятно...