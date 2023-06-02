Фестиваль "Российская студенческая весна" обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за "девочки-мальчика"

Тяжела ты доля депутата. Всегда нужно держать ухо востро и четко знать, где мужское, а где женское. Только не всегда это получается. Ещё и идиотами за это обзывают.

На фестивале " Российская Студенческая весна" 23-летняя член Координационного совета молодежи ЛДПР Елена Большакова разглядела подвох:

Мы видим явную пропаганду нетрадиционного понимания мужского и женского, которое активно используется Западом против нашей молодежи!

Она добавила, что партии «стоит более активно работать с молодежью в вопросах традиционных ценностей».