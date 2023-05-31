FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7281 пост • 1008 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Мы его теряем: московские автолюбители и таксисты жалуются на перебои GPS-сигнала

Мы его теряем: московские автолюбители и таксисты жалуются на перебои GPS-сигнала

Автор:
31 мая 2023 00:00
Сообщество : Жить в России
Метки: GPS   Москва   РЭБ   беспилотники   глушить   навигатор   такси   хаос   
1188
3
1

В Москве после утренней атаки беспилотников отключили сигналы спутниковой навигации, что уже второй раз за месяц спровоцировало хаос среди водителей, особенно среди таксистов из ближнего зарубежья.

Столичный регион прошлым утром, как известно, подвергся массовой атаке беспилотников, что повлекло отключение сигналов спутниковой навигации, ведь именно GPS враги используют для наведения БПЛА.

Таксисты (в основном, гости из азиатских стран) мгновенно начали жаловаться на неработающую навигацию, без которой они не знают, куда ехать.
В чатах московских таксистов из Узбекистана и Киргизии царит хаос и творится АД, - пишет ТГ-канал "Бюро икс. Городской транспорт":

"Куда поворачивать, где я?", "Как развязку проехать, какие дворы?", "Я лучше отменю заказ и постою!". Если посмотреть на улицах, некоторые такси и правда теперь стоят у обочины.


"Хороший таксист Москву должен знать наизусть и не по GPS. Переживут. Пусть матчасть и карты учат, если хотят работать" - уже заявил Дмитрий Рогозин:

"Американскую навигационную систему GPS нужно блокировать повсеместно и отключить их станции, расположенные на территории России (у которой, кстати, есть своя полностью развёрнутая орбитальная навигационная система ГЛОНАСС, и каждый смартфон в мире и каждый автомобильный навигатор принимает её сигнал)"

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «Абзацу», как действовать в случае сбоя:
«Если искажаются координаты, но есть потребность в навигаторе, нужно совершить очень простое действие – подождать 5 минут. За это время смартфон или другое устройство автоматически разберутся, работать им с ГЛОНАСС или GPS. Как правило, навигация в телефоне работает плохо, если вы запустили её первый раз за день. Если вы в течение дня пользовались каким-либо сервисом Яндекса, а потом открыли Яндекс.Навигатор или Карты, то координаты также будут найдены быстрее».

После атаки дронов резко возросла и активность депутатов Госдумы. Слуги народа вытолкнули в инфопространство множество идей и проектов. Граждан призвали не снимать на видео работу систем ПВО, позже появилась идея запретить снимать беспилотники вовсе и как вишенка на торте - предложение после отключения GPS в столице насовсем изучать географию города и пользоваться по старинке атласами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: GPS   Москва   РЭБ   беспилотники   глушить   навигатор   такси   хаос   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
ss 2 часа назад
"Американскую навигационную систему GPS нужно блокировать повсеместно и отключить их станции, расположенные на территории России (у которой, кстати, есть своя полностью развёрнутая орбитальная навигационная система ГЛОНАСС, и каждый смартфон в мире и каждый автомобильный навигатор принимает её сигнал)"
-
Интересно... Рогозин по рождению идиот или он притворяется? Какая разница, какую систему позиционирования использовать для наведения беспилотников, по ГЛОНАС или GPS?...
Всё таки, я подозреваю, что это массмедия собирают всякую хрень. Ну не могут же в правительстве держать идиотов!... Или я не прав?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юрьевич 53 минуты назад
Согласен с Рогозиным только в одном - нужно отключить корректирующие станции GPS на территории РФ!
Госдепартамент США отказал России в размещении на своей территории станций ГЛОНАСС. ... Но при этом на территории России уже давно действуют 19 станций американской системы GPS. Если Россия позволила разместить станции системы GPS у себя, то вправе рассчитывать на аналогичный жест со стороны Соединенных Штатов.
Как пишет The New York Times, ЦРУ и Пентагон пытаются убедить госдепартамент США не выдавать такое разрешение. Американские военные и представители спецслужб аргументируют свою позицию тем, что если госдеп согласится с размещением станций ГЛОНАСС, то Россия получит «плацдарм на американской территории, который значительно увеличит точность российских управляемых ракет». Так то вот! Теперь понятно зачем американцам нужны в первую очередь корректирующие станции GPS на территории РФ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юрьевич Час назад
Эх, вспоминается конец 90-х - начало 2000-х. Ловишь в Москве шахид мобиль (в хлам убитая легковушка), водила у тебя спрашивает адрес, называешь, следующий вопрос водилы - а это где? Рассказываешь... не понимает, называешь ближайшую станцию метро, водила наконец примерно понимает где это. Дальше он называет сумму и обязательно уточняет - Дорогу покажешь?

Дёшево было... пассажиру нужно было доехать куда-то, а водиле нужно было как-то ездить и не заблудиться и без пассажира он не мог ездить
Все друг другу нужны были к взаимному удовольствую.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юрьевич Час назад
""Американскую навигационную систему GPS нужно блокировать повсеместно и отключить их станции, расположенные на территории России (у которой, кстати, есть своя полностью развёрнутая орбитальная навигационная система ГЛОНАСС, и каждый смартфон в мире и каждый автомобильный навигатор принимает её сигнал)"

Дмитрий Рогозин- интересный персонаж... А хохлам религия не позволяет поставить в беспилотник чип с ГЛОНАСС?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Алексей 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74057



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео)
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всё очень просто

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#в мире#ДТП#интересное#факты#позитив#подборка#дети#маразм
#интересно#автомир#люди#аварии#животные#история#Автовсячина#фильм#кот#2023
#Юмор#автомобили#Прикол#авто аварии#кино#забавно#шоу бизнес#улыбнуло#отношения#Еда
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео) McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео) Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться