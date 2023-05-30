FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Инфоцыгане 37 постов • 3 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Инфоцыгане
Бизнес-коучи стали советовать мужчинам тратить деньги на женщин, чтобы стать богаче

Бизнес-коучи стали советовать мужчинам тратить деньги на женщин, чтобы стать богаче

Автор:
30 мая 2023 10:00
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Прикол   Юмор   бизнесмены   деньги   интересное   инфоцыгане   советы   фото   
1136
2
2

Взрослые мальчики знают, откуда берутся деньги. Чтобы быть богатым, надо зарабатывать деньги, а не тратить их. Казалось бы, простая истина. Но не все с этим согласны. Современные "мамкины бизнесмены" уверены, что для того, чтобы разбогатеть, нужно потакать женским хотелкам.

В сети набирает популярность мнение о том, что разбогатеть помогут женщины. Более того, не просто какие-то там дамочки, а с высокими запросами. Блогеры рассказывают о своих отношениях и хвастают тем, что богатеют после того, как выполняют прихоти своих женщин. Мол, чем больше ты тратишь на хотели своей девушки или жены, тем больше ты сможешь зарабатывать.

Блогеры на полном серьёзе советуют мужчинам покупать и оплачивать ВСЁ, что просит женщина. Дорогие тачки, рестораны, отели, шмотки и так далее по списку. Работает ли это?

Вряд ли. Если обратиться к математике, то отнимая от 30 тысяч 100, мы никогда не останемся в плюсе. Просто богатые инфоцыгане, которые наживаются на подписчиках, советуют простому народу тратить последние деньги на женщин, чтобы чувствовать себя круче. А ещё лучше купить ей марафон по прокачке женской энергии.

Например, как сделала это москвичка. Женщина купила себе "обучающий" марафон по уникальной авторской методике "Метод Дорего" от блогерши Анастасии Дорего почти за 23 тысячи рублей, - сообщает Telegram-канал Shot.

Инстадива обещала клиентке " прокачать женственность, коммуникабельность и другие нужные компетенции. Опять же "недорого", всего за 23 тысячи клиентка должна была перестать себя обесценивать, встретить мужчину, который будет носить её на руках и окунуться в денежный поток.

Но время шло, а мужчина не появлялся, как и финансовое благополучие.

В результате девушка, не дождавшись обещанного, пошла в полицию, заявив, что продавцы не выполнили своих обещаний и теперь не выходят на связь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Инфоцыгане"
Метки: Прикол   Юмор   бизнесмены   деньги   интересное   инфоцыгане   советы   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
ДеониS Час назад
На рыбалке с челом познакомился, он жене на титьки денег дал и после операции она от него свалила ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
14k
Artem Полминуты назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Dikkiy 17 минут назад
Два задрота советуют как стать успешнее(((( Куда катиться это мир?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
max 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Григорий Полчаса назад
2 петушка решили прокукарекать про то какие они тряпки и подкаблучники, жена писала текст?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Shtoppi Полчаса назад
похоже бизнес-коучей скоро тоже начнут проверять на предмет разного рода мошеннических действий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Smiley 40 минут назад
А не проще ли несколько раз в месяц оплатить услуги домработницы и прости...тутки.
В любом случае выйдет дешевле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ego sum qui sum 49 минут назад
логика вышла из чата
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
930
ruslan d Час назад
А не наоборот ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Том Сойер Час назад
Скоро на всех коуч-площадках страны, новые бизнес-коучи - они научат вас как надо идти к успеху.....

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
334453



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео)
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличное сравнение

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#люди#животные#забавно#СССР#позитив#Еда#отношения
#машина#в мире#ДТП#авто аварии#кино#Автовсячина#факты#фильм#пешехода сбили#Англия
#автомир#интересно#аварии#Прикол#история#интересное#милота#2023#шоу бизнес#Китай
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео) McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео) Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться