Прогулка по Ленинграду 1966 года

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Сегодня у нас по плану 1966 год. Давайте посмотрим, каким в тот год был Ленинград. Интересного вам просмотра!
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3.
Около гостиницы "Европейская" фотограф подловил роскошный Chevrolet Bel Air с прицепом-автодомом.
9.
Городская застройка постепенно пожирает дачные посёлки на севере города. Удельная - уже Ленинград и никак иначе.
На фото - один из ещё пока уцелевших домов на улице Рашетова.
10.
1 июня 1966 года открылась станция метро "Дачное".
Она изначально планировалась как временная и была закрыта 5 октября 1977 года, а Кировско-Выборгская линия метро пошла чуть в сторонке.
17.
А это - строящийся дом по адресу Пражская, 39. Он, кстати, стал первым домом ставшей очень популярной в Ленинграде 602-й серии девятиэтажек.
18.
А такой в те годы была противоположная окраина города - проспект Тореза. Здание справа - это школа номер 124.
19.
Ещё одна из самых-самых окраин города на тот момент: перекрёсток проспекта Науки и улицы Софьи Ковалевской
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