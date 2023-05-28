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Прогулка по&nbsp;Ленинграду 1966 года

Прогулка по Ленинграду 1966 года

Автор:
28 мая 2023 21:27
Метки: СССР   история   фото   
147
20

Сегодня у нас по плану 1966 год. Давайте посмотрим, каким в тот год был Ленинград. Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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Андрей Старосельский 9 часов назад
Хорошо. Спасибо.
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БрОдЯгА 9 часов назад
Спасибо автору
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Юганск

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