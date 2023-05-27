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Фотохромные открытки Российской империи в конце 19-го – начале 20-го века

Фотохромные открытки Российской империи в конце 19-го – начале 20-го века

Автор:
27 мая 2023 21:39
Метки: Россия   история   фото   
565
42

Фотохром конечно ещё «не настоящие» цветные фотографии, но они обладают неподражаемым обаянием времени и вместе с тем являются ценным документом, который с наибольшей достоверностью передаёт атмосферу Российской империи в конце 19-го – начале 20-го века.

В 1880-е годы Ханс Якоб Шмидт изобрёл процесс фотохром, благодаря которому появилась возможность запускать серийное производство цветных изображений.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   история   фото   
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1  комментарий
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albedo 2 часа назад
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