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Фотохром конечно ещё «не настоящие» цветные фотографии, но они обладают неподражаемым обаянием времени и вместе с тем являются ценным документом, который с наибольшей достоверностью передаёт атмосферу Российской империи в конце 19-го – начале 20-го века.
В 1880-е годы Ханс Якоб Шмидт изобрёл процесс фотохром, благодаря которому появилась возможность запускать серийное производство цветных изображений.
Интересного вам просмотра!
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