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Идеи, как можно отдохнуть с детьми на свежем воздухе

Идеи, как можно отдохнуть с детьми на свежем воздухе

Автор:
26 мая 2023 16:19
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идеи   интересно   на свежем воздухе   отдых с детьми   развлечения   своими руками   фото   
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В тёплое время парки аттракционов гребут кучу денег за отдых с детьми. Но можно придумать развлечения своими руками на улице. Итак, в этом после собраны самые интересные и простые способы, чем занять малышей на свежем воздухе.

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Метки: идеи   интересно   на свежем воздухе   отдых с детьми   развлечения   своими руками   фото   
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2  комментария
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Kostick Час назад
№10 ага, такие стволы прям на каждом углу валяются, и в количестве 5 штук.
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