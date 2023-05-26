Идеи, как можно отдохнуть с детьми на свежем воздухе

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В тёплое время парки аттракционов гребут кучу денег за отдых с детьми. Но можно придумать развлечения своими руками на улице. Итак, в этом после собраны самые интересные и простые способы, чем занять малышей на свежем воздухе.
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