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В соцсетях форсируется новый тренд заклеивания на ночь рта скотчем

В соцсетях форсируется новый тренд заклеивания на ночь рта скотчем

Автор:
26 мая 2023 00:00
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: trend   заклеивание   мода   ночь   пластырь   рот   скотч   соцсети   
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Новости альтернативного здравоохранения - свежая тенденция завирусилась в западных соцсеточках, люди утверждают, что заклеивание рта скотчем на ночь улучшает их жизнь.

«Я попробовал заклеить рот, и это прекрасно сработало! Уже почти год я это делаю на ночь, - утверждает чудик на видео, - "Мой нос задышал, и теперь я не просыпаюсь с потрескавшимися губами и сухостью во рту".

В западных соцсетях новая мода на заклеивание рта скотчем или лейкопластырем.

А вы думали, что всё в этой жизни уже видели?

"И сейчас я вам покажу, как я заклеиваю рот, -- продолжает брюнет на кадрах ролика, - "Некоторые критиковали за то, что я беру слишком много пластыря. Но мне просто нравится этот 75 мм пластырь. И просто пытаюсь сделать поудобнее. Вот так потянуть и просто наклеить его на рот».

Люди утверждают, что заклеивание рта скотчем на ночь улучшает их жизнь. Способ помешать дышать ртом ночью, по словам его сторонников, улучшает дыхание, качество сна и предотвращает неприятный запах изо рта.

Интересно, как он каждое утро, уже год подряд, отдирает вот это вот всё от своего лица и волос?

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Метки: trend   заклеивание   мода   ночь   пластырь   рот   скотч   соцсети   
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9  комментариев
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1k
Виктор Глущенко Час назад
Дополнение к новому тренду .
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2k
Anners 7 минут назад
Лукавит, проказник! )))))
Разводит наивных, супостат.
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13k
кира 10 минут назад
Лучшее средство от ночного дожора.
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24k
Павел Плеханов 38 минут назад
Врёт, редиска. (хотел покрепче, но забанят ведь :) )
1. Для ежедневного, в течении года, процесса, он очень неловко обращается с пластырем.
2. Усы? Он серьезно? При ежедневной процедуре отклеивания пластыря там всё должно быть удалено методом эпиляции (я не говорю, что за один раз, но регулярно выдёргивая по десятку волосков - за год будет много)
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513
Damvrot Hohlam 42 минуты назад
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14k
Александр Час назад
Особенно хорошо данный метод помогает при насморке, аллергических реакциях, гайморите и переломе носа.
Тиктокеры скрывают, но максимальный эффект достигается при опускании кисти руки в стакан с водой во время сна.
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11k
kaboza 2 часа назад
Кто это осознал, делайте, делайте детям своим до пятого колена, делайте всем кто Вас понимает, и их близким которые поддерживают это движение, ДЕЛАЙТЕ, и Другим Людям, которые нормальные, будет еще повод поржать над долб***ми.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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