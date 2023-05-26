В соцсетях форсируется новый тренд заклеивания на ночь рта скотчем

Новости альтернативного здравоохранения - свежая тенденция завирусилась в западных соцсеточках, люди утверждают, что заклеивание рта скотчем на ночь улучшает их жизнь.
«Я попробовал заклеить рот, и это прекрасно сработало! Уже почти год я это делаю на ночь, - утверждает чудик на видео, - "Мой нос задышал, и теперь я не просыпаюсь с потрескавшимися губами и сухостью во рту".
В западных соцсетях новая мода на заклеивание рта скотчем или лейкопластырем.
А вы думали, что всё в этой жизни уже видели?
"И сейчас я вам покажу, как я заклеиваю рот, -- продолжает брюнет на кадрах ролика, - "Некоторые критиковали за то, что я беру слишком много пластыря. Но мне просто нравится этот 75 мм пластырь. И просто пытаюсь сделать поудобнее. Вот так потянуть и просто наклеить его на рот».
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Люди утверждают, что заклеивание рта скотчем на ночь улучшает их жизнь. Способ помешать дышать ртом ночью, по словам его сторонников, улучшает дыхание, качество сна и предотвращает неприятный запах изо рта.
Интересно, как он каждое утро, уже год подряд, отдирает вот это вот всё от своего лица и волос?
Навеяло:
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Разводит наивных, супостат.
1. Для ежедневного, в течении года, процесса, он очень неловко обращается с пластырем.
2. Усы? Он серьезно? При ежедневной процедуре отклеивания пластыря там всё должно быть удалено методом эпиляции (я не говорю, что за один раз, но регулярно выдёргивая по десятку волосков - за год будет много)
Тиктокеры скрывают, но максимальный эффект достигается при опускании кисти руки в стакан с водой во время сна.
Левую в стакан, правую в трусы.
Если справа девушки нет, то в свои!