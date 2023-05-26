В соцсетях форсируется новый тренд заклеивания на ночь рта скотчем

«Я попробовал заклеить рот, и это прекрасно сработало! Уже почти год я это делаю на ночь, - утверждает чудик на видео, - "Мой нос задышал, и теперь я не просыпаюсь с потрескавшимися губами и сухостью во рту".

В западных соцсетях новая мода на заклеивание рта скотчем или лейкопластырем.

А вы думали, что всё в этой жизни уже видели?

"И сейчас я вам покажу, как я заклеиваю рот, -- продолжает брюнет на кадрах ролика, - "Некоторые критиковали за то, что я беру слишком много пластыря. Но мне просто нравится этот 75 мм пластырь. И просто пытаюсь сделать поудобнее. Вот так потянуть и просто наклеить его на рот».