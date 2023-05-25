FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10369 постов • 1433 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В сети призывают бойкотировать американский бренд The North Face

В сети призывают бойкотировать американский бренд The North Face

Автор:
25 мая 2023 23:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: The North Face   ЛГБТ   бренд   повестка   реклама   трансвестит   
1145
5
1

Западные бренды, пытаясь оставаться в русле актуальной ЛГБТ повестки, с упорством достойным лучшего применения, продолжают стрелять себе в конечности. Даже грустные промокейсы коллег по цеху ничему их не учат.

Некогда суровый The North Face, особенно популярный у сноубордистов и лыжников, переориентировался на новую аудиторию. И запустил рекламу радужной летней коллекции с трансвеститом в главной роли:

Создатель марки одежды The North Face, Дуглас Томпкинс, скончавшийся в 2015 году, наверное, в гробу перевернулся: в проморолике его "детища" усатый трансвестит на "головокружительных" каблуках в игривой юбчонке продвигает ЛГБТ-мероприятия компании и предлагает зрителям «выйти на природу». Одет он в последнюю радужную коллекцию бренда:

Такую ЛГБТ-одежду выпустили в том числе для детей. И это не случайно.
Контракт с усатым заключён в рамках кампании по продаже детской одежды, раскрашенной в цвета радуги. Всё ярко и весело, чтобы привлечь внимание самой юной аудитории.

В ролике трансвестит в честь месяца гордости ЛГБТ призывает детей совершить каминг-аут.

Думали, что ниже падать уже некуда?

Надо сказать, что как и в истории с радужной рекламой пива, потребители новые тенденции не оценили.

Пользователи сети пишут:

«Добавлено в мой список брендов, которых следует избегать»;

«Надеюсь, они отслеживают, какую сумму они все от этого потеряют»;

«Это называется «компания, которая хочет обанкротиться».

Ранее британские спортсменки жёстко раскритиковали adidas, выпустивший купальник для мужчин, считающих себя девушками, при этом он надет на модель-мужчину:

«И снова мужчине платят, чтобы он рекламировал товар, рассчитанный на женщин, фигура у которых физически другая», — заявила олимпийский призёр пловчиха Шэрон Дэвис.
Бегунья Мара Ямаучи добавила, что бренд «стирает женщин» подобной рекламой:
«Если мужчины хотят носить гендерно неконформную одежду — да, конечно, валяйте. Но если это рассчитано на пловцов-женщин, то есть тысячи замечательных спортивных женщин, которым adidas мог бы заплатить, чтобы они выступили в качестве моделей... Но вместо этого выбрали мужчину».
Напомним, ранее производитель Bud, запустив рекламу пива с трансом в главной роли, потерял $5 млрд.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: The North Face   ЛГБТ   бренд   повестка   реклама   трансвестит   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
MatveiVainrub Полчаса назад
Полностью согласен . От норса фейса отказался . Пусть сами себя в опы трахают . Я и моя семья в этом не учавствуем .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza Минуту назад
половина овцеебов в нордфэйсе ходят, аж глаз в кровь, вторая в армани)))) ымпорио)) клоуны бл..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
MPEG-8 Полчаса назад
Сейчас все крупные бренды в гомосятину полезли, модно нынче толерантным быть.
Нужно быть на чеку, время такое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza 38 минут назад
Так и байкотируйте, нахера постить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73840



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Экран Apple Watch позеленел после обновления
Экран Apple Watch позеленел после обновления
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#животные#подборка#авто аварии#Автовсячина#факты#картинки#шоу бизнес
#Юмор#автомобили#интересное#ДТП#история#кино#красота#фильм#новости#удивительно
#интересно#автомир#Прикол#люди#аварии#позитив#США#забавно#Приколы#Жизнь
ONYX BOOX Galileo - удачный компаньон для летнего чтения ONYX BOOX Galileo - удачный компаньон для летнего чтения Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна Мужчине был послан знак свыше Мужчине был послан знак свыше Самая маленькая обезьянка в мире Самая маленькая обезьянка в мире Мальчик зажёг на школьной линейке Мальчик зажёг на школьной линейке

На что жалуетесь?

Вернуться