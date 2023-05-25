В сети призывают бойкотировать американский бренд The North Face

Западные бренды, пытаясь оставаться в русле актуальной ЛГБТ повестки, с упорством достойным лучшего применения, продолжают стрелять себе в конечности. Даже грустные промокейсы коллег по цеху ничему их не учат.
Некогда суровый The North Face, особенно популярный у сноубордистов и лыжников, переориентировался на новую аудиторию. И запустил рекламу радужной летней коллекции с трансвеститом в главной роли:
Создатель марки одежды The North Face, Дуглас Томпкинс, скончавшийся в 2015 году, наверное, в гробу перевернулся: в проморолике его "детища" усатый трансвестит на "головокружительных" каблуках в игривой юбчонке продвигает ЛГБТ-мероприятия компании и предлагает зрителям «выйти на природу». Одет он в последнюю радужную коллекцию бренда:
Такую ЛГБТ-одежду выпустили в том числе для детей. И это не случайно.
Контракт с усатым заключён в рамках кампании по продаже детской одежды, раскрашенной в цвета радуги. Всё ярко и весело, чтобы привлечь внимание самой юной аудитории.
В ролике трансвестит в честь месяца гордости ЛГБТ призывает детей совершить каминг-аут.
Думали, что ниже падать уже некуда?
Надо сказать, что как и в истории с радужной рекламой пива, потребители новые тенденции не оценили.
Пользователи сети пишут:
«Добавлено в мой список брендов, которых следует избегать»;
«Надеюсь, они отслеживают, какую сумму они все от этого потеряют»;
«Это называется «компания, которая хочет обанкротиться».
Ранее британские спортсменки жёстко раскритиковали adidas, выпустивший купальник для мужчин, считающих себя девушками, при этом он надет на модель-мужчину:
«И снова мужчине платят, чтобы он рекламировал товар, рассчитанный на женщин, фигура у которых физически другая», — заявила олимпийский призёр пловчиха Шэрон Дэвис.
Бегунья Мара Ямаучи добавила, что бренд «стирает женщин» подобной рекламой:
«Если мужчины хотят носить гендерно неконформную одежду — да, конечно, валяйте. Но если это рассчитано на пловцов-женщин, то есть тысячи замечательных спортивных женщин, которым adidas мог бы заплатить, чтобы они выступили в качестве моделей... Но вместо этого выбрали мужчину».
Напомним, ранее производитель Bud, запустив рекламу пива с трансом в главной роли, потерял $5 млрд.
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Нужно быть на чеку, время такое.