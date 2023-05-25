В сети призывают бойкотировать американский бренд The North Face

Такую ЛГБТ-одежду выпустили в том числе для детей. И это не случайно.

Контракт с усатым заключён в рамках кампании по продаже детской одежды, раскрашенной в цвета радуги. Всё ярко и весело, чтобы привлечь внимание самой юной аудитории.

В ролике трансвестит в честь месяца гордости ЛГБТ призывает детей совершить каминг-аут.

Думали, что ниже падать уже некуда?