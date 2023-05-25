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Классика из 80-ых, Lincoln Continental Town Car

Классика из 80-ых, Lincoln Continental Town Car

Автор:
25 мая 2023 10:40
Метки: Lincoln Continental Town Car   
1299
1
1
И сравните с нашими машинами тех времен :)

Источник:

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Метки: Lincoln Continental Town Car   
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18  комментариев
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9k
Том Сойер Час назад
Ага, сборщик конвейера завода Линкольн на такой машине на работу ездил..... (как же вы, мамкины сравниватели - уже надоели своими говнопостами...)
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1k
pka2004 57 минут назад
Я бы и сейчас от такой машины не отказался. Крутой аппарат.
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16k
Совранский Час назад
Лидер(один из) продаж в 1982 в сшп - Форд Ескорд - наслаждайся, автор.
Ссылка youtu.be
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2k
Макар Час назад
С какими сравнивать? С ЗИЛ-114 или 117 ?
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466
Thor Steiner Час назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Kostick 2 часа назад
ну понятно, что таких не было. но для более корректного сравнения надо было брать форда, кортину например, линкольн таки премка. но разумеется аналогов быть не может. и разные подходы, и покупательская способность. в штатах авто не был признаком состоятельности, во времена ссср личный авто был у семей живших чуть побогаче среднестатистических. да и свободно купить была та ещё проблема. даже покупка запора была событием) а уж волга, это примерно как ныне 223 мерс.
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33k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Это автомобиль представительского класса. Так и сравнивай с Чайкой
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7k
sedoisever 2 часа назад
С нашими "того времени" сравнить, говоришь? А много у нас представительского класса машин выпускалось? И для кого бы?
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466
Thor Steiner sedoisever Час назад
Выпускались "Зил", "Чайка" и т.д., в отличие от "Линкольна", они простым смертным были не положены, даже обеспеченным, только блатным.
https://www.google.com/search?q=советские представительские машины&rlz=1C1GCEA_enAZ983AZ983&sxsrf=APwXEdedWPbkE75WVSMHRBchHH2RtDlHyQ:1685002646142&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiazqyBhJD_AhXCRvEDHf7LBmoQ_AUoAXoECAEQAwhttps://www.google.com/search?q=советские представительские машины&rlz=1C1GCEA_enAZ983AZ983&sxsrf=APwXEdedWPbkE75WVSMHRBchHH2RtDlHyQ:1685002646142&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiazqyBhJD_AhXCRvEDHf7LBmoQ_AUoAXoECAEQAw
Вы и сами наверняка знаете, а если не знаете, то получить в Интернете информацию--дело нескольких секунд. Просто с ходу побежали защищать совок, не тратя время на размышления.
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466
Thor Steiner sedoisever Час назад
https://pikabu.ru/story/avtomobili_predstavitelskogo_klassa_v_sssr_7358282https://pikabu.ru/story/avtomobili_predstavitelskogo_klassa_v_sssr_7358282
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