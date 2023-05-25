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Метки: Lincoln Continental Town Car
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Какой вопрос, такой ответ.
https://www.google.com/search?q=советские представительские машины&rlz=1C1GCEA_enAZ983AZ983&sxsrf=APwXEdedWPbkE75WVSMHRBchHH2RtDlHyQ:1685002646142&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiazqyBhJD_AhXCRvEDHf7LBmoQ_AUoAXoECAEQAwhttps://www.google.com/search?q=советские представительские машины&rlz=1C1GCEA_enAZ983AZ983&sxsrf=APwXEdedWPbkE75WVSMHRBchHH2RtDlHyQ:1685002646142&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiazqyBhJD_AhXCRvEDHf7LBmoQ_AUoAXoECAEQAw
Вы и сами наверняка знаете, а если не знаете, то получить в Интернете информацию--дело нескольких секунд. Просто с ходу побежали защищать совок, не тратя время на размышления.
И вот вы именно что кидаетесь хаять ненавистный вам совок по любому поводу. Даже котики в совке не такие пушистые были...