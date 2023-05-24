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Сообщество Без кота и жизнь не та 1606 постов • 471 подписчик подписаться
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Соврал в резюме: забавная реакция кота на мышь

Соврал в резюме: забавная реакция кота на мышь

Автор:
24 мая 2023 09:00
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   кот   мышь   
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Не все коты и кошки способны одинаково хорошо ловить мышей. Некоторые домашние хищники могут и вовсе оказаться пацифистами.

Ловец мышей из вас так себе⁠⁠

Кот, который соврал в резюме, когда устраивался на работу.

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Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   кот   мышь   
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5  комментариев
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28k
Serg2001 Час назад
Я даже знаю как зовут кота. Леопольд. К гадалке не ходи...)
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11k
Самка Хорька 12 минут назад
Пррраильна. Мышь лежит - и я прилягу.
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1k
Сергей Зем 24 минуты назад
Ну вопервых, она очень тяжелая, вона как кота придавила, по этому будет пока находится под наблюдением.
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75k
Доктор Джонс 40 минут назад
Либо та мышь ручная, либо мышь заражена - у неё отсутствует страх перед потенциальным врагом...
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341
Stekr 2 часа назад
Было уже.
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