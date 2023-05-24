Соврал в резюме: забавная реакция кота на мышь

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Не все коты и кошки способны одинаково хорошо ловить мышей. Некоторые домашние хищники могут и вовсе оказаться пацифистами.
Ловец мышей из вас так себе
Кот, который соврал в резюме, когда устраивался на работу.
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