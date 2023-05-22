Инфоцыганка Инна Тлиашинова в миг обеднела

А теперь о фактах. Решая проблемы других людей Инна заработала на семь автомобилей, включая Bentley Continental, четыре квартиры и дом в Ростове-на-Дону. Кроме этого у неё есть 17 участков в городе Азов, недалеко от Таганрогского залива. Общей стоимостью 13 млн рублей. А площадь земли равна 8500 квадратам. Это чуть больше футбольного поля. Доходы у Тлиашиновой тоже скромные - 3 млн рублей. У ООО 146 миллионов. Учитывая доходы других блогеров, это очень скромненько. Например, Чекалины отмыли в год 330 млн.