Инфоцыганка Инна Тлиашинова в миг обеднела

Инфоцыганка Инна Тлиашинова, создательница международной школы "Мастер разборов", заработала на обучении немалые деньги. Совсем недавно на ней числились несколько квартир, дом и семь автомобилей, включая Bentley Continental. Но что-то пошло не так и теперь у Инны нет ничего, кроме участков земли.
Инна Тлиашинова — известная психологиня, которая открыла свою школу "Мастер Разборов". За 300 тысяч Инна обещает своих учеников научить профессии "Мастер Разборов". Согласно обещаниям, этот мастер – это специалист, который с помощью глубинных подсознательных процессов и энергетического поля человека выявляет динамику проблемы заказчика и трансформирует ее в положительном русле.
Если верить сайту, то "мастерами" стали Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Любовь Успенская, Лера Кудрявцева и другие знаменитости. Инна обещает решить почти все проблемы в жизни: зависимости, фобии, депрессию, бездетность и многое другое.
А теперь о фактах. Решая проблемы других людей Инна заработала на семь автомобилей, включая Bentley Continental, четыре квартиры и дом в Ростове-на-Дону. Кроме этого у неё есть 17 участков в городе Азов, недалеко от Таганрогского залива. Общей стоимостью 13 млн рублей. А площадь земли равна 8500 квадратам. Это чуть больше футбольного поля. Доходы у Тлиашиновой тоже скромные - 3 млн рублей. У ООО 146 миллионов. Учитывая доходы других блогеров, это очень скромненько. Например, Чекалины отмыли в год 330 млн.
Однако когда сотрудники налоговой службы стали проверять инфоцыганку, обнаружили, что квартиры, машины и дом куда-то исчезли. Теперь у Инны есть только 17 участков в городе Азов, сообщает Mash. Остаётся только догадываться, куда делось всё богатство и исчезнут ли в скором времени и эти участки.
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