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Инфоцыганка Инна Тлиашинова в миг обеднела

Инфоцыганка Инна Тлиашинова в миг обеднела

Автор:
22 мая 2023 08:43
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Инна Тлиашинова   деньги   имущество   интересное   инфоцыгане   нaлоговая   фото   
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Инфоцыганка Инна Тлиашинова, создательница международной школы "Мастер разборов", заработала на обучении немалые деньги. Совсем недавно на ней числились несколько квартир, дом и семь автомобилей, включая Bentley Continental. Но что-то пошло не так и теперь у Инны нет ничего, кроме участков земли.

Инна Тлиашинова — известная психологиня, которая открыла свою школу "Мастер Разборов". За 300 тысяч Инна обещает своих учеников научить профессии "Мастер Разборов". Согласно обещаниям, этот мастер – это специалист, который с помощью глубинных подсознательных процессов и энергетического поля человека выявляет динамику проблемы заказчика и трансформирует ее в положительном русле.

Если верить сайту, то "мастерами" стали Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Любовь Успенская, Лера Кудрявцева и другие знаменитости. Инна обещает решить почти все проблемы в жизни: зависимости, фобии, депрессию, бездетность и многое другое.


А теперь о фактах. Решая проблемы других людей Инна заработала на семь автомобилей, включая Bentley Continental, четыре квартиры и дом в Ростове-на-Дону. Кроме этого у неё есть 17 участков в городе Азов, недалеко от Таганрогского залива. Общей стоимостью 13 млн рублей. А площадь земли равна 8500 квадратам. Это чуть больше футбольного поля. Доходы у Тлиашиновой тоже скромные - 3 млн рублей. У ООО 146 миллионов. Учитывая доходы других блогеров, это очень скромненько. Например, Чекалины отмыли в год 330 млн.

Однако когда сотрудники налоговой службы стали проверять инфоцыганку, обнаружили, что квартиры, машины и дом куда-то исчезли. Теперь у Инны есть только 17 участков в городе Азов, сообщает Mash. Остаётся только догадываться, куда делось всё богатство и исчезнут ли в скором времени и эти участки.

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Метки: Инна Тлиашинова   деньги   имущество   интересное   инфоцыгане   нaлоговая   фото   
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8  комментариев
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20k
Виталий Касандров 54 минуты назад
Циркуляр пришел. Инфоцыган называть интернет побирушками, или инфопопрошайками.
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8k
Александр Маслов Полчаса назад
Не шибко ли расцвела в стране блогерская инфоплесень?

Дезинфекция это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов... . Является одним из видов обеззараживания.
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33k
Dobry vojak Svejk 54 минуты назад
Переписала на родню. Делов-то куча...
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345
ЧЕбуратор Dobry vojak Svejk 20 минут назад
И тогда у налоговой возникнут к этой самой "родне"...
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43k
Валерий 55 минут назад
чё их так тянет покупать бентли? ну я понимаю квартирки--под сдачу там и как вложение бабла, но с дорогими машинами это какие то детские комплексы что ли?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
333995



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