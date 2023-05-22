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В подмосковных Люберцах борзая дама решила выгулять собаку на спортивной площадке

В подмосковных Люберцах борзая дама решила выгулять собаку на спортивной площадке

Автор:
22 мая 2023 00:01
Метки: борзая дама   животные   собака   французские лучники   штраф   
956
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Местные жители сообщили девушке, что она нарушает правила. Однако собачница стала огрызаться и отпинала ногами парня. В итоге ей пришлось уйти, но она продолжала кричать, что все равно будет выгуливать там пса.

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Метки: борзая дама   животные   собака   французские лучники   штраф   
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6  комментариев
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2k
Lexx 2 часа назад
В Люберцах?! Мда, "любера" уже не те.
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596
Лёха Лёха 53 минуты назад
Утро. Вышел с дома на работу. Напротив подъезда, на детской площадке, мужик выгуливает пса... Говорю - мужик, твоя собака се*ет на детской площадке!!! А в ответ - а где мне её выгуливать?! Малоуважаемые собаководы! Почему вы этот вопрос не задаëте себе, когда заводите питомца??? А убрать собачий навоз за своей собакой, такая мысль вас не посещала?!
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10k
Бритва Час назад
может, она - французский лучник. наделите её статусом иноагента.
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24
Александр Час назад
а сдачи ей не положено дать ?
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21k
Killgrave 2 часа назад
Пендель по жирной сраке она точно заслуживала.
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