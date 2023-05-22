В подмосковных Люберцах борзая дама решила выгулять собаку на спортивной площадке

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Местные жители сообщили девушке, что она нарушает правила. Однако собачница стала огрызаться и отпинала ногами парня. В итоге ей пришлось уйти, но она продолжала кричать, что все равно будет выгуливать там пса.
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