Каким был Ленинград в 1962 году

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Сегодня мы перенесёмся в 1962 год: на маршрут до Петергофа выходят первые "Метеоры", а Новый Год страна впервые встречает с "Голубым огоньком". Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!
Интересного просмотра!
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4.
Буфет около Выборгской фабрики-кухни на современной Гренадёрской улице (в те годы её ещё не существовало).
8.
Съёмки фильма "Черёмушки" в Невском районе Ленинграда.
Проходили они на ныне несуществующей Леонтьевской улице, которая шла от современной улицы Дудко до Железнодорожного проспекта.
10.
Вид на переезд и дом номер 79 по проспекту Стачек. Сейчас прямо на этом самом месте находится Ново-Автовский путепровод.
11.
У Ростральной колонны фотограф подкараулил породистого американца - Pontiac Catalina Station Wagon.
12.
Вид на новенький проспект Елизарова и место, где в будущем повяится вестибюль станции метро "Елизаровская".
15.
Вид от станции Нева на застройку Народной улицы.
Снимок сделан ровно с того места, где сейчас находится путепровод, соединяющий Народную улицу и Мурманское шоссе. На месте дома со светлой крышей сейчас стоит АЗС "Татнефть".
17.
Исаакиевская площадь и редкий троллейбус "Ленинград-1", которых произвели всего то ли 4, то ли 5 штук.
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