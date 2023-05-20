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Каким был Ленинград в 1962 году

Каким был Ленинград в 1962 году

Автор:
20 мая 2023 22:05
Метки: СССР   история   фото   
323
20

Сегодня мы перенесёмся в 1962 год: на маршрут до Петергофа выходят первые "Метеоры", а Новый Год страна впервые встречает с "Голубым огоньком". Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!

Интересного просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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Андрей Старосельский 12 часов назад
Спасибо, хорошо.
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Olldd 12 часов назад
Спасибо, третьим буду (+))
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