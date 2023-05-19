"Не достоин Индианы Джонса": кинокритикам не понравилось "Колесо судьбы"

Кажется, слухи о неудачных тестовых показах пятого "Индианы Джонса" оказались правдой. В посте собраны некоторые отзывы первых зрителей.
Вчера критики имели возможность посмотреть "Колесо судьбы" в Каннах и самое приятное, что они могут сказать о фильме: "Не хуже, но и не сильно лучше "Королевства хрустального черепа". Давние поклонники киносериала понимают, что ничего хорошего такой вердикт не сулит. Из тринадцати рецензий, которые на данный момент учитываются при расчёте рейтинга на Rotten Tomatoes, подавляющее большинство "тухлых".
Давайте посмотрим, что пишут:
Точная копия стандартного приключения Инди с хитроумными ловушками, побегом от нацистов, гонками по североафриканскому базару и даже присутствует надоедливый ребёнок-подручный... Но ощущения от это всего как от подделки - подделки бесценного сокровища. Поначалу фильм может ввести в заблуждение, но чем дальше смотришь, тем очевиднее его дрянное качество. (источник)
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Джордж Лукас наверняка посмеётся над глупым финалом этого фильма. "Вчерашний день принадлежит нам", — говорит герой Мадса Миккельсона, и, что касается Индианы Джонса, то вчерашний день всегда будет принадлежать ему. Проблема в том, что сегодняшний день оказался пустой тратой времени. (источник)
Это мог бы быть вполне нормальный приключенческий фильм про какого-нибудь другого персонажа. Но Индианы Джонс он не достоин. (источник)
Нет былой лёгкости и юмора, пропала изюминка фильма, поэтому вместо радостных проводов нашего любимого героя мы получаем унылое напоминание о том, насколько живее были его прошлые приключения. (источник)
Режиссёр Джеймс Мэнголд переходит от одного эпизода к другому без особой связи между ними. Это напыщенный фильм с немеренным количеством экшена, который не приносит особой радости. (источник)
Но зато 80-летнему Харрисону Форду в Каннах оказали тёплый приём и вручили почётную "Золотую пальмовую ветвь".
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Думаю, что это будет похуже
Разве, что с Петровым сняться в фильме Жоры Крыжовникова