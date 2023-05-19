"Не достоин Индианы Джонса": кинокритикам не понравилось "Колесо судьбы"

Вчера критики имели возможность посмотреть "Колесо судьбы" в Каннах и самое приятное, что они могут сказать о фильме: "Не хуже, но и не сильно лучше "Королевства хрустального черепа". Давние поклонники киносериала понимают, что ничего хорошего такой вердикт не сулит. Из тринадцати рецензий, которые на данный момент учитываются при расчёте рейтинга на Rotten Tomatoes, подавляющее большинство "тухлых".





Давайте посмотрим, что пишут:



