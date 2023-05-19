Главреду RT Симоньян из Гонконга прислали секс-игрушку

Час назад главный редактор медиа-группы Russia Today испугала своих подписчиков и ряд российских СМИ сообщением о том, что на работу ей пришла бандероль со следами взрывчатки. По её словам, взрывчатое вещество обнаружили сотрудники службы безопасности. Но спустя полчаса тревожная история про покушение превратилась в пикантную комедию.



Никакой бомбы внутри посылки не оказалось. Вскрыв коробку, безопасники обнаружили внутри непонятный продолговатый предмет голубого цвета. Как потом объяснили знающие люди, это так называемая "вибропуля" для женского самоудовлетворения.