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Главреду RT Симоньян из Гонконга прислали секс-игрушку

Главреду RT Симоньян из Гонконга прислали секс-игрушку

Автор:
19 мая 2023 14:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: RT   Гонконг   Маргарита Симоньян   Посылка   вибропуля   курьёз   секс-игрушка   фото   
2184
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Отправитель неизвестен. Но теперь журналистка может с облегчением выдохнуть, ведь она ожидала совсем другой презент.

Час назад главный редактор медиа-группы Russia Today испугала своих подписчиков и ряд российских СМИ сообщением о том, что на работу ей пришла бандероль со следами взрывчатки. По её словам, взрывчатое вещество обнаружили сотрудники службы безопасности. Но спустя полчаса тревожная история про покушение превратилась в пикантную комедию.

Никакой бомбы внутри посылки не оказалось. Вскрыв коробку, безопасники обнаружили внутри непонятный продолговатый предмет голубого цвета. Как потом объяснили знающие люди, это так называемая "вибропуля" для женского самоудовлетворения.

Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалось вот что. Говорят, это некая 'вибропуля' для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то. Моя жизнь становится все увлекательнее


Кто прислал интимный подарок главреду RT и что хотел этим сказать, неизвестно. Интрига сохраняется.

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Метки: RT   Гонконг   Маргарита Симоньян   Посылка   вибропуля   курьёз   секс-игрушка   фото   
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19  комментариев
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16k
Совранский 2 часа назад
ВОТ ЭТО **ЯТЬ НОВОСТЬ !!!
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118k
arek14 Полминуты назад
Татарскому - статуэтка.
Боброедке - вибропуля.
Что дальше?
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319
устал я от вас 11 минут назад
Вообще-то отправляли две пули... но жёлтую безопасники явно прикарманили..
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4k
elllfa 19 минут назад
>>>Как потом объяснили ЗНАЮЩИЕ люди, это так называемая "вибропуля" для женского самоудовлетворения.<<<
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55k
Олег 22 минуты назад
куёвая пуля....
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11k
Властелин 40 минут назад
А вы отзываетесь плохо об армянах. Вон она как рулит.
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8k
Александр Маслов 42 минуты назад
И чё дальше? Недоинформация! "Говорят, это некая 'вибропуля' для сексуальных приключений". Говорят – не говорят... Где доказательство? Где видео практического пользования предметом стрёмного цвета журналисткой?
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57k
Опиум для народа 49 минут назад
-"А по мне так пенал какой-то. "-
-хоть дуру-то не включала бы...
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−10
хван чон парк 53 минуты назад
ноуловия Джо

кому эта шалошовка нужна
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21k
иванов дмитрий 54 минуты назад
Заказала для себя и забыла ?
Бывает. Обычная жизненная ситуация.
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12k
Shtoppi Час назад
таким образом, психопаты, иногда, компенсируют свою сексуальную неудовлетворенность и невозможность добраться до объекта своей одержимости.
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828
ProFanas Час назад
Ну была похожая ситуёвина в нашей организации.
Мадам заказала семена. И забыла про то, что заказала.
А когда они пришли - подняла на ноги все службы по ликвидации ЧС., решив что ей прислали отраву.
Вот что значит перерабатывать и мало отдыхать ..
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