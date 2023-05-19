Главреду RT Симоньян из Гонконга прислали секс-игрушку

Отправитель неизвестен. Но теперь журналистка может с облегчением выдохнуть, ведь она ожидала совсем другой презент.
Час назад главный редактор медиа-группы Russia Today испугала своих подписчиков и ряд российских СМИ сообщением о том, что на работу ей пришла бандероль со следами взрывчатки. По её словам, взрывчатое вещество обнаружили сотрудники службы безопасности. Но спустя полчаса тревожная история про покушение превратилась в пикантную комедию.
Никакой бомбы внутри посылки не оказалось. Вскрыв коробку, безопасники обнаружили внутри непонятный продолговатый предмет голубого цвета. Как потом объяснили знающие люди, это так называемая "вибропуля" для женского самоудовлетворения.
Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалось вот что. Говорят, это некая 'вибропуля' для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то. Моя жизнь становится все увлекательнее
Кто прислал интимный подарок главреду RT и что хотел этим сказать, неизвестно. Интрига сохраняется.
Источник:
- Стала известна дата выхода нового сезона "Футурамы"
- Участковый сцепился с подростком, который не хотел пускать его в комнату
- Бегущая по дороге лошадь чуть не врезалась в автомобиль
- Необычное предложение руки и сердца
- Музыкальные колонны индийских храмов
Боброедке - вибропуля.
Что дальше?
-хоть дуру-то не включала бы...
кому эта шалошовка нужна
Бывает. Обычная жизненная ситуация.
Мадам заказала семена. И забыла про то, что заказала.
А когда они пришли - подняла на ноги все службы по ликвидации ЧС., решив что ей прислали отраву.
Вот что значит перерабатывать и мало отдыхать ..