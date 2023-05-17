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В Воронеже клиентке ресторана выставили счет на 2 тыс. руб за фото её букета на её смартфон

В Воронеже клиентке ресторана выставили счет на 2 тыс. руб за фото её букета на её смартфон

Автор:
17 мая 2023 13:38
Сообщество : Жить в России
Метки: букет   воронеж   ресторан   фотосессия   цены   чек   
2637
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Фотография собственного букета в итальянском ресторане в центре Воронежа обернулась для посетительницы отдельной строкой в чеке. За фотосессию цветочков гостья ресторана заплатила больше, чем за свой обед. Воронежско-итальянское ценообразование.

Незамысловатый обед в итальянском ресторане Воронежа может стоить вам хорошей зарплаты за день. Девушка пришла в заведение, чтобы перекусить и заказала суп из спаржи за 580 руб. и лимонад "Красный апельсин" за 320 руб. по вполне себе московским ценам.

Но раскошелиться ей пришлось не только за обед.

Расслабившись и потеряв бдительность в итальянских интерьерах, жительница Воронежа сфотографировала красивый букет, который принесла с собой, так как ей его подарили ранее.

Коробка с цветами, судя по фото, выложенному в запрещеннограмм, была запечатлена смартфоном на соседнем стуле.


Каково же было удивление девушки, когда в чеке, кроме супа и лимонада она увидела строку "фотосессия".

Памятное фото букета администрация ресторана оценила в сумму 2 тысячи рублей.

"Смотрите, если вас вдруг решит сфотографировать подруга в этом ресторане - это стоит денег", - шутит пострадавшая.

Однако, гламурно...

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Метки: букет   воронеж   ресторан   фотосессия   цены   чек   
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42  комментария
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372
RDV 2 часа назад
слать их накуй, если будут борзеть вызывать полицию)
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16k
Vital Idol 8 секунд назад
минус, пост пиз*деж!
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2k
Anners 4 минуты назад
3,14здёжжжжжь...
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25k
Влад 13 минут назад
И,кстати, для инстадур. Есть правила этикета и цветы в упаковке не дарят, ни в какой.
.
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1k
XAHsolo 17 минут назад
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35k
russger 22 минуты назад
Кто-то пздит или недоговаривает _-_
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8k
Zhora Полчаса назад
На местных воронежских ресурсах уже постили подробности. "Фотосессия" была по договорённости, в неё также входят 2 кофе и 2 кексика. И они всё оплатили без вопросов, а угощение забрали с собой. А это постят просто ради хайпа.

А вообще я считаю нормальным, что рестораны наживаются на всяких ТП-шках, которым надо создать иллюзию "красивой жизни" во всяких там ин-сто-граммах
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5k
fin4all Полчаса назад
А в меню это было? иначе, навязанная услуга. Но в принципе, это жесть, и верх дебилизма. Фоточки в соцсетях с тегами о заведении этож бесплатная реклама!
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22k
BiZ 36 минут назад
пиьдоболка с крашенными ногтями
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289
устал я от вас 45 минут назад
Если в меню есть такое, то всё вполне законно.
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2k
Руслан 50 минут назад
Прошмандовка, готовая на всё ради пиара
Со своим фотографом, по заранее согласованному с администрацией заведения сценарию всё сделала, а потом выдаёт инфу так, что для неё это неожиданность.
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3k
Natalia 56 минут назад
Какой-то питерский конь в Воронеже ресторан открыл?
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136
BadMax Час назад
Надо было заказать коктейль Молотова.
Два... Десятка порций.
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922
ruslan d Час назад
А с чего бы ?
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1k
Максим Макашев Час назад
40 плюс 40 = рубль сорок. Спички не брали? Три пятьдесят...
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10k
Ф Ив Час назад
Общественные места, а именно – магазины, рестораны, кафе, бары, парки и т.д., это открытые пространства, куда может зайти любой. А значит, и съемка в них абсолютно законна. Согласно ст. 152.1 ГК РФ: «Законом разрешена съемка в общественных местах при соблюдении некоторых дополнительных требований».
Под дополнительным требованием закон подразумевает прежде всего общественные места, где фотосъемка будет нарушать приватность человека – туалеты, раздевалки фитнес-центров, сауны, примерочные и т.д. Второй аспект – мероприятия с ограниченным доступом, которые проводятся в этих общественных местах. В таких случаях съемка позволительна только с разрешения организаторов самого мероприятия.
Так что действия сотрудников общепита абсолютно неправомерны.
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25
Patiot Ф Ив 7 минут назад
Почему неправомерны? В законе сказано, что съёмка разрешена. Ну так администрация ресторана её и не запрещала. В законе не сказано, что такая съёмка мало того что разрешена, так ещё и должна быть бесплатна. Также в законе не содержится запрета на то, чтобы брать за неё деньги.
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1k
Жирный бот 2 часа назад
Э.. Первый раз о таком слышу, а если я меню сфотографирую, или жена селфи сделает, что она постоянно делает в ресторанах.. Это на мошенничество тянет, официанты должны предупредить, что съемка запрещена или за деньги.. А вдруг и причесаться у зеркала стоит денег? Ты должен быть ознакомлен с платной услугой..
Если бы этой информации не было, я бы сфотографировал входную дверь, меню (где нет информации о этой услуге) и подал бы заявление в роспотребнадзор..Ну при условии, что они бы не отменили данную строку в счете..Ну и в любом случае, ноги моей бы там больше не было и отзыв бы оставил соответствующий
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9k
au3 2 часа назад
Как всегда, нельзя делать выводы только из рассказа одной стороны.
Может она там скакала по всему ресторану, требовала освещения и орала, что она же клиент - она платит. Вот и получила строчку в чек.
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25
Patiot au3 6 минут назад
Там заранее договорились с администрацией и согласовали цену.
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8k
Фельдъегерь 2 часа назад
если у них есть этот пункт в меню, то все законно. Это оплата аренды, фотографы часто арендуют помещения, снимают своих моделей на свою технику, но при этом платят хозяину помещения
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5k
V2.Smirnov 2 часа назад
"Прокатило" - Подумали работники ресторана.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Типа, на суп за 580 и лимонад за 320 никто и внимание не обращает. Дешёвая жизнь в провинции? Эх, брошу всё и уеду в Воронеж на дешевизну.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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