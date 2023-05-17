В Воронеже клиентке ресторана выставили счет на 2 тыс. руб за фото её букета на её смартфон

Незамысловатый обед в итальянском ресторане Воронежа может стоить вам хорошей зарплаты за день. Девушка пришла в заведение, чтобы перекусить и заказала суп из спаржи за 580 руб. и лимонад "Красный апельсин" за 320 руб. по вполне себе московским ценам.

Но раскошелиться ей пришлось не только за обед.

Расслабившись и потеряв бдительность в итальянских интерьерах, жительница Воронежа сфотографировала красивый букет, который принесла с собой, так как ей его подарили ранее.

Коробка с цветами, судя по фото, выложенному в запрещеннограмм, была запечатлена смартфоном на соседнем стуле.