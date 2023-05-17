В Воронеже клиентке ресторана выставили счет на 2 тыс. руб за фото её букета на её смартфон

Фотография собственного букета в итальянском ресторане в центре Воронежа обернулась для посетительницы отдельной строкой в чеке. За фотосессию цветочков гостья ресторана заплатила больше, чем за свой обед. Воронежско-итальянское ценообразование.
Незамысловатый обед в итальянском ресторане Воронежа может стоить вам хорошей зарплаты за день. Девушка пришла в заведение, чтобы перекусить и заказала суп из спаржи за 580 руб. и лимонад "Красный апельсин" за 320 руб. по вполне себе московским ценам.
Но раскошелиться ей пришлось не только за обед.
Расслабившись и потеряв бдительность в итальянских интерьерах, жительница Воронежа сфотографировала красивый букет, который принесла с собой, так как ей его подарили ранее.
Коробка с цветами, судя по фото, выложенному в запрещеннограмм, была запечатлена смартфоном на соседнем стуле.
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Каково же было удивление девушки, когда в чеке, кроме супа и лимонада она увидела строку "фотосессия".
Памятное фото букета администрация ресторана оценила в сумму 2 тысячи рублей.
"Смотрите, если вас вдруг решит сфотографировать подруга в этом ресторане - это стоит денег", - шутит пострадавшая.
Однако, гламурно...
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А вообще я считаю нормальным, что рестораны наживаются на всяких ТП-шках, которым надо создать иллюзию "красивой жизни" во всяких там ин-сто-граммах
Два... Десятка порций.
Под дополнительным требованием закон подразумевает прежде всего общественные места, где фотосъемка будет нарушать приватность человека – туалеты, раздевалки фитнес-центров, сауны, примерочные и т.д. Второй аспект – мероприятия с ограниченным доступом, которые проводятся в этих общественных местах. В таких случаях съемка позволительна только с разрешения организаторов самого мероприятия.
Так что действия сотрудников общепита абсолютно неправомерны.
Если бы этой информации не было, я бы сфотографировал входную дверь, меню (где нет информации о этой услуге) и подал бы заявление в роспотребнадзор..Ну при условии, что они бы не отменили данную строку в счете..Ну и в любом случае, ноги моей бы там больше не было и отзыв бы оставил соответствующий
Может она там скакала по всему ресторану, требовала освещения и орала, что она же клиент - она платит. Вот и получила строчку в чек.