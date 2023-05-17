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В Тамбове неизвестные среди ночи украли из ТЦ целый банкомат с 5 миллионами

В Тамбове неизвестные среди ночи украли из ТЦ целый банкомат с 5 миллионами

Автор:
17 мая 2023 12:15
Метки: банкомат   ограбление   тамбов   
1086
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1
После этого его нашли в лесу под городом — но уже без денег. Охранник ТЦ всё ограбление крепко спал и ничего не заметил.

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Метки: банкомат   ограбление   тамбов   
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5  комментариев
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678
Сергей Добров 2 часа назад
А охранник видимо получил премию, но не от работодателя
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10k
Hunson Abadeer 12 минут назад
красавцы!!
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12k
Shtoppi Полчаса назад
<<Охранник ТЦ всё ограбление крепко спал и ничего не заметил.>>
-------------
это так теперь сообщничество называется?
P.S. мне вот интересно, мусора эту лажу купились?
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10k
ScorpionDS Полчаса назад
В банкомате также не было сигнализации?
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9k
sos1960sos Час назад
Крепкий и продолжительный сон очень полезен для поддержания хорошего здоровья охранника...
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