В Тамбове неизвестные среди ночи украли из ТЦ целый банкомат с 5 миллионами

Несколько мужчин в чёрных масках пожаловали в ТЦ «Карусель» глубокой ночью. Удача им благоволила — в здании даже не было сигнализации. Тогда грабители решили действовать на широкую ногу. Они направились к банкомату ВТБ, без особых проблем открепили его и, стараясь не шуметь, унесли в свой чёрный джип. А затем спокойно уехали.



Что же в это время делал охранник ТЦ? Ответ простой: спал. Пропажу банкомата он обнаружил лишь через пару часов во время очередного обхода. Только после этого на место вызвали полицейских, которым удалось отследить путь грабителей до леса около села Полковое. Там в итоге и нашли опустошённый банкомат, в котором до ночного налёта лежало 5,4 миллиона рублей. Сами же воры пока что успешно залегли на дно где-то в Тамбове — и, вероятно, празднуют улов.