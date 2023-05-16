Очередное ограбление магазина в Сан-Франциско

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Опять грабят магазин в Сан-Франциско и охрана не может ничего сделать, потому что их потом обвинят в расизме и уволят
Свободная страна!
Свободная страна!
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Метки: BLM Сан-Франциско ограбление
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