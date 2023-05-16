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Очередное ограбление магазина в Сан-Франциско

Очередное ограбление магазина в Сан-Франциско

Автор:
16 мая 2023 23:15
Метки: BLM   Сан-Франциско   ограбление   
679
1
1
Опять грабят магазин в Сан-Франциско и охрана не может ничего сделать, потому что их потом обвинят в расизме и уволят
Свободная страна!

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Метки: BLM   Сан-Франциско   ограбление   
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5  комментариев
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279
устал я от вас Полчаса назад
с такой охраной грех не воровать..
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19k
Александр 17 минут назад
В охрану надо набирать негров, тогда может им получится бить братишек
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16k
Алекс 21 минуту назад
закупился
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