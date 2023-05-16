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Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.
Интересного просмотра!
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Удовольствие было не дешевое, но доступное.
В СССР введено летнее время.
Так вернее товарищ Шлагбаумэн
А лисапедов таких в ХХ-ом веке не было у пацанов.