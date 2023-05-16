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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
16 мая 2023 21:52
Метки: СССР   история   фото   
264
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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10  комментариев
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13k
Kostick 8 часов назад
ну да, что ни свадьба в ссср - то на "чайке". или торгаши, или партократы.
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5k
Шлагбаумэн 6 часов назад
Товарищь Юганск, часы из цветов на Поклонной горе появились только в 2001-м году, какой СССР?
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58k
Die Safari 7 часов назад
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1k
Rom 8 часов назад
Опять большинство фото было только что.
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22k
babuby 8 часов назад
Очередное "хрен пойми что, где, и когда". Понятно только что Советское время, а в остальном - хз.
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Юганск

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