825
3
Битва за бесплатную шаурму произошла в казахстанском Актобе. Раздачу устроила местная шаурмячная.
Обошлось без пострадавших. Организаторы акции получили административный штраф.
Обошлось без пострадавших. Организаторы акции получили административный штраф.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Казахстане рухнул подъезд двухэтажного дома
- В Вологде эффектно взлетел на воздух ларёк с шаурмой
- Казахстан поделится с гражданами доходами с продажи полезных ископаемых
- "Если ты не можешь отказаться от работы в критические дни...": в Казахстане школьникам раздали методички с инструкциями для секс-работниц
- В Казахстане девочка перепутала время и ушла в школу в три часа ночи
Новости партнёров
реклама