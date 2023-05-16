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Битва за бесплатную шаурму

Битва за бесплатную шаурму

Автор:
16 мая 2023 19:42
Метки: Казахстан   Шаурма   халява   
825
3
Битва за бесплатную шаурму произошла в казахстанском Актобе. Раздачу устроила местная шаурмячная.
Обошлось без пострадавших. Организаторы акции получили административный штраф.

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Метки: Казахстан   Шаурма   халява   
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5  комментариев
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7k
Дмитрий 53 минуты назад
Любители халявы. Везде они есть.
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369
Александр 5 минут назад
А смыл таких акций? Я понимаю - каждая 3,5,10я бесплатно - халявщики будут покупать и жрать даже если не очень вкусно. Так себе реклама.
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35k
russger 16 минут назад
Организаторы те ещё дятлы, на что они надеялись? Что придут человек 10-15?
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9k
Garpia121 Час назад
Не дай бог так оголодать.
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12k
GROMOZEKA Час назад
Этож надо так оголодать
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