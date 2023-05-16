Блиновскую могут отправить в СИЗО

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Согласно условиям домашнего ареста Блиновской запрещено пользоваться интернетом и делать публикации в телеграм-канале с помощью третьих лиц. В случае нарушения суд может изменить ей меру пресечения.
24 мая у Блиновской должна быть апелляция на меру пресечения. И кто на самом деле опубликовал эти посты пока неизвестно
24 мая у Блиновской должна быть апелляция на меру пресечения. И кто на самом деле опубликовал эти посты пока неизвестно
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Метки: Блиновская сизо
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