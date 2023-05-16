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Блиновскую могут отправить в СИЗО

Блиновскую могут отправить в СИЗО

Автор:
16 мая 2023 18:48
Метки: Блиновская   сизо   
772
2
Согласно условиям домашнего ареста Блиновской запрещено пользоваться интернетом и делать публикации в телеграм-канале с помощью третьих лиц. В случае нарушения суд может изменить ей меру пресечения.
24 мая у Блиновской должна быть апелляция на меру пресечения. И кто на самом деле опубликовал эти посты пока неизвестно

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10  комментариев
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2k
ChePaev 2 часа назад
Блиновскую если и закроют, то только показательно в назидание всем остальным инфоцыганам, накрутив ей до кучи разных статей УК, чтобы знали что с ними может быть. А по сути, если Блиновская погасит этот миллард налоговой задолженности, то ей и предъявить больше нечего
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4k
Григорий Полчаса назад
эта б.л.я.д.о.в.с.к.а.я одолела уже, вам за посты про эту шмару приплачивают?
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24k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Судя по скринам с перепиской , дегроидов там пруд пруди , КАК сука можно быть такими дебилоидами.
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273
устал я от вас Тигран Саркисян Полчаса назад
Вопрос скорее в другом. Как можно имея деньги быть таким дебилом
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222
Алишер Алиевич ИбрагимоFF Час назад
Насколько нужно быть идиотом, чтобы пойти на спектакль Блиновской?
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273
устал я от вас Григорий 24 минуты назад
Идиотом надо родиться, что бы комментировать тех кто про блиновскую комментарий написал.
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