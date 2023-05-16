Ученый установил мировой рекорд, прожив под водой 74 дня

Идея прожить в одиночестве под водой целых 74 дня многим покажется изощренной формой пытки. Однако один профессор американского университета пошел на это добровольно — и даже установил новый мировой рекорд в процессе.
В марте профессор Джозеф Дитури, который прославился в интернете под псевдонимом Dr. Deep Sea, уже рассказывал о своих планах провести под водой 100 дней, но теперь у ученого появился неплохой повод для гордости — он побил рекорд по продолжительности жизни под водой без разгерметизации. Его тесная, но уютная подводная капсула находится во Флориде на глубине 9 метров под поверхностью Атлантического океана и имеет площадь всего 9 кв. метров. Несмотря на скромные размеры жилища, Дитури удалось втиснуть туда рабочую зону, кухню, ванную комнату, две спальни и даже небольшой «бассейн», который по совместительству является своего рода прихожей для входа и выхода из капсулы. В отличие от подводной лодки, в капсуле не используются технологии для адаптации к повышенному подводному давлению.
По словам профессора Дитури, его 74-й день в подводной капсуле Жюля (в честь Жюля Верна) мало чем отличался от всех других его будней с тех пор, как он погрузился под воду 1 марта: он съел богатую белком пищу из яиц и лосося, приготовленную с помощью микроволновой печи, потренировался с эспандерами, сделал ежедневные отжимания и часик подремал.
Предыдущий рекорд в 73 дня, два часа и 34 минуты был установлен двумя профессорами из Теннесси — Брюсом Кантреллом и Джессикой Фейн — в том же месте в 2014 году. Но профессор Дитури пока не готов всплыть на поверхность, довольствовавшись своим рекордом, — он планирует оставаться в капсуле до 9 июня, когда с начала миссии, получившей название Project Neptune 100, пройдет 100 дней.
Миссия сочетает в себе медицинские и океанические исследования, а также образовательные цели и была организована Фондом развития морских ресурсов, владельцем капсулы.
«Этот рекорд — небольшой бонус, и я очень ценю его, — сказал профессор Дитури, бывший офицер ВМС США и преподаватель Университета Южной Флориды, имеющий докторскую степень в области биомедицинской инженерии. — Для меня это большая честь, но мы еще не закончили с исследованиями»
«Идея состоит в том, чтобы заселить Мировой океан, заботиться о нем, живя в нем и по-настоящему хорошо с ним обращаясь», —добавил он.
Информационно-просветительская часть миссии профессора Дитури включает в себя проведение онлайн-уроков и трансляции из его цифровой студии под водой. За последние 74 дня он провел онлайн-курсы по морским наукам более чем для 2500 студентов, включая и свои регулярные курсы по биомедицинской инженерии в Университете Южной Флориды.
Хотя он говорит, что ему нравится жить под водой, есть кое-что, по чему он очень скучает: «Больше всего из того, что есть на поверхности, я скучаю по солнцу, —признался профессор Дитури. — Солнце играет важную роль в моей жизни – обычно я хожу в спортзал в пять утра, а потом смотрю на восход солнца на обратном пути».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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