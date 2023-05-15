В Петербурге мужчину избили за просьбу выгуливать бойцовскую собаку в наморднике

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Местный житель гулял с детьми около детской площадки. Рядом проходила пара с бойцовским псом без намордника, которой было сделано замечание. Хозяин животного взбесился и набросился на мужчину.
В итоге у сделавшего замечание диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, повреждения губы и 2 сломанных зуба
В итоге у сделавшего замечание диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, повреждения губы и 2 сломанных зуба
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Метки: Санкт-Петербург драка намордник собака
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