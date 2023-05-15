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В Петербурге мужчину избили за просьбу выгуливать бойцовскую собаку в наморднике

В Петербурге мужчину избили за просьбу выгуливать бойцовскую собаку в наморднике

Автор:
15 мая 2023 00:40
Метки: Санкт-Петербург   драка   намордник   собака   
903
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Местный житель гулял с детьми около детской площадки. Рядом проходила пара с бойцовским псом без намордника, которой было сделано замечание. Хозяин животного взбесился и набросился на мужчину.
В итоге у сделавшего замечание диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, повреждения губы и 2 сломанных зуба

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Метки: Санкт-Петербург   драка   намордник   собака   
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3  комментария
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1k
Виктор Глущенко 59 минут назад
И это культурная столица ! Ну хоть не расчленили , и то хорошо .
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3k
americos 57 секунд назад
Намордник в комплекте с наручниками надо одевать не на собаку, а на хозяина.
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107k
parallax Полчаса назад
Придурок заработал себе срок. И это очень хорошо.
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