Bild: Президент Чили застрял в детской горке

Президент Чили Габриэль Борич гулял с женой по детской площадке и решил на себе протестировать детскую горку. Не расчитав собственные габариты, а также объем трубы конструкции Борич застрял и не сразу смог выбраться - всё это время президент пребывал в трубе, а снаружи были видны только президенские ноги.
Инцидент сняли папарцци, а опубликовало "позорные" кадры затруднительного положения, в которое попал Габриэль Борич, немецкое издание "BILD".
После того, как Боричу удалось выбраться, жена, которая всё это время была рядом, увела его с глаз случайных зрителей, поцеловав в утешение:
Габриэлю Боричу 37 лет, это самый молодой президент в истории Чили. Он победил на выборах в 2021 году. Новый глава государства оказался в два раза моложе предыдущего лидера страны Себастьяна Пиньера, которому на момент выборов было 72 года.
Оппозиция уже давно критикует Борича за неопытность в руководстве страной.
Инцидент на горке может сыграть на руку его политическим противникам, - считает BILD.
В апреле 2022 года сообщалось, что Габриэль Борич поселился в гетто, чтобы улучшить условия жизни в нем. Таким образом глава латиноамериканского государства решил поспособствовать возрождению районов, страдающих от преступности и нищеты.
- Это всё потому что кто-то слишком много ест!
- Нет, это всё потому что у кого-то горки слишком узкие!
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