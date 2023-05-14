Bild: Президент Чили застрял в детской горке

Габриэлю Боричу 37 лет, это самый молодой президент в истории Чили. Он победил на выборах в 2021 году. Новый глава государства оказался в два раза моложе предыдущего лидера страны Себастьяна Пиньера, которому на момент выборов было 72 года.

Оппозиция уже давно критикует Борича за неопытность в руководстве страной.

Инцидент на горке может сыграть на руку его политическим противникам, - считает BILD.

В апреле 2022 года сообщалось, что Габриэль Борич поселился в гетто, чтобы улучшить условия жизни в нем. Таким образом глава латиноамериканского государства решил поспособствовать возрождению районов, страдающих от преступности и нищеты.

- Это всё потому что кто-то слишком много ест!

- Нет, это всё потому что у кого-то горки слишком узкие!