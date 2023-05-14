Прогулка по Москве 1966 года

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Сегодня нас ждёт 1966 год: на экраны страны выходит передача "Кабачок 13 стульев", а в Москве открывается станция метро "Ждановская" (ныне - "Выхино").
Интересного вам просмотра!
1.
Давайте с "Ждановской" - "Выхино" и начнём. Вот так выглядело строительство станции метро летом 1966 года.
Откроют станцию в самый канун Нового Года - 31 декабря 1966 года.
2.
Вид на гостиницу "Москва", что на Манежной площади.
В кадр попал красавчик-троллейбус СВАРЗ-ТС, первый четырёхосный троллейбус СССР, который произвели в количестве 135 экземпляров и эксплуатировали в Москве до 1975 года.
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3.
На углу улицы Кирова (ныне - Мясницкая) и Милютинского переулка. Сейчас на этом месте стоит здание ВШЭ.
4.
8 июня 1966 года на столицу обрушился невероятно сильный ливень. Вот так выглядели улицы города после него.
16.
Улица Арбат в те годы ещё не была пешеходной, реконструкция Арбата начнётся только через 8 лет - в 1974 году.
18.
Бывшая Таганская пожарно-полицейская часть на улице Большие Каменщики. В те годы оно являлось детской поликлиникой, было снесено в 1977 году.
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