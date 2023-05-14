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Прогулка по Ленинграду 1960 года

Прогулка по Ленинграду 1960 года

Автор:
14 мая 2023 21:33
Метки: СССР   история   фото   
326
19

Сегодня мы перенесёмся в 1960 год - тот самый, когда сборная СССР по футболу в решающем матче выиграла у югославов 2-1 и добилась высочайшего достижения в истории отечественного футбола. Давайте вместе посмотрим, каким был город в тот год.

Интересного просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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Андрей Старосельский 10 часов назад
Спасибо, как всегда, хорошо.
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