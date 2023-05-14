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Сегодня мы перенесёмся в 1960 год - тот самый, когда сборная СССР по футболу в решающем матче выиграла у югославов 2-1 и добилась высочайшего достижения в истории отечественного футбола. Давайте вместе посмотрим, каким был город в тот год.
Интересного просмотра!
1.
Таким в 1960-м было Выборгское шоссе неподалёку от современной станции метро "Озерки". Тогда это был фактически пригород Ленинграда.
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4.
Вид из окна строящейся гостиницы "Россия", что на современной площади Чернышевского, на юго-запад города.
Хотя городом тогда те территории назвать было сложно, только-только начиналась их застройка.
5.
Как вы, наверняка, помните, в 1959 году началось воссоздание Московских ворот. А в 1960 году они уже радовали глаза на привычном всем месте.
11.
Экспериментальный электрический фургон НАМИ-751 на Адмиралтейской набережной. Выглядел, правда, а-ля "я тебя слепила из того, что было".
13.
На Балтийском вокзале трафареты тогда явно писал человек, который был против любого склонения названий населённых пунктов ;)
16.
Начинается строительство моста Александра Невского. Снимок сделан на правом берегу Невы.
Строить мост будут больше 5 лет и сдадут 5 ноября 1965 года.
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