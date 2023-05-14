Сегодня мы перенесёмся в 1960 год - тот самый, когда сборная СССР по футболу в решающем матче выиграла у югославов 2-1 и добилась высочайшего достижения в истории отечественного футбола. Давайте вместе посмотрим, каким был город в тот год.

Интересного просмотра!