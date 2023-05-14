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Девушка за рулём немного удивилась

Девушка за рулём немного удивилась

Автор:
14 мая 2023 16:40
Метки: США   Южная Каролина   полицейские   убийство   
1810
1
В Чарлстоне, штат Южная Каролина, полицейские остановили подозрительную машину.
К водителю вопросов не возникло, а вот пассажир сначала занервничал, а потом вообще открыл огонь по полицейским.
Итог — ликвидирован

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Метки: США   Южная Каролина   полицейские   убийство   
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18  комментариев
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18k
Александр 2 часа назад
Удивительно что бабу не убили
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26k
Егор 8 минут назад
Произвел впечатление на девушку
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155
Андрей 13 минут назад
перевозчик ,часть 48!
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521
Hryundel 40 минут назад
Нефиг выпендриваться перед копами. Они почуят для себя угрозу, сразу пришибут.
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7k
Дмитрий 40 минут назад
Интересно. Есть статистика, скольким дебилам удалось отстреляться от полицейских? Ну не зря же они стрелять начинают. Ведь должна же быть какая то логика, хотя бы в том, что "вот знакомый парень(друг парня) вот так вот копы задержали, а он взял и отбился от них. Не могут же они, зная, что всех застрелили, продолжать пытаться за ствол хвататься сразу....
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155
Андрей Дмитрий 14 минут назад
вот вам и тема для диссертации ! так что вперед !)))))
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12k
Shtoppi Час назад
очередной, из тех чьи жизни важны, "сдулся" от пуль полиции при совершении преступления.
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5k
Александр Час назад
Я всё ждал эффекта, как в фильмах их, что её сейчас на дикой скорости фурой размажет.
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5k
мемфрид Час назад
У негров какая-то истеричная реакция на полицейских.
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oleg-volko2016 Час назад
жизни чёрных не так уж и важны
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Patmaz Час назад
Чернильница обделалась легким испугом...
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Слепой Пью 2 часа назад
Мораль: девушки, не подвозите ниггеров - можете не довезти...
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