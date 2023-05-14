Девушка за рулём немного удивилась

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В Чарлстоне, штат Южная Каролина, полицейские остановили подозрительную машину.
К водителю вопросов не возникло, а вот пассажир сначала занервничал, а потом вообще открыл огонь по полицейским.
Итог — ликвидирован
К водителю вопросов не возникло, а вот пассажир сначала занервничал, а потом вообще открыл огонь по полицейским.
Итог — ликвидирован
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Метки: США Южная Каролина полицейские убийство
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