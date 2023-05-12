Что это за штука? 30 раз, когда интернет помог людям опознать их находки

Ответ: «Это фигурка Олокун, ориши в религии Сантерии. В одной руке змея, в другой маска. Обычно они отрываются, потому что эти фигурки 100% времени находятся в воде. Если вы нашли это в океане, то это еще одно доказательство, поскольку Олокун привязан к океану. Вероятно, от него ритуально избавились и заменили новым».