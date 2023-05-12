Что это за штука? 30 раз, когда интернет помог людям опознать их находки

Многочисленные участники сабреддита «Что это за штука?» продолжают помогать друг другу опознавать загадочные артефакты и прочие любопытные находки. Кажется, что просто не существует такой загадки, которую эти люди не могли бы разгадать!
Ответ: «Это огнетушитель. Осторожно, содержит четыреххлористый углерод».
2. «Друг унаследовал это от своего прапрадедушки. Считается, что эта штука из Персии и ей около 2000 лет»
Ответ: «Это шпилька или брошь. Если этому предмету действительно 2000 лет, вам нужно обратиться к специалисту из музея/института археологии, чтобы он оценил его, а затем застраховать».
Ответ: «Эта штука для удаления верхней части яиц всмятку».
4. «Арендодатель нашел это в подвале. Тяжелый металл. Google плохо реагирует на запросы "страшная палочка" или "агрессивный инструмент удовольствия"»
Ответ: «Паяльник. Часть, за которую вы держитесь, — это наконечник, обычно медный. У другого конца обычно деревянная рукоятка».
Ответ: «Святой реликварий, состоящий из осколков костей, предположительно принадлежавших упомянутым святым».
6. «Найдено в русле ручья в Оук-Хилл, штат Техас. В верхней части головы есть отверстие, которое проходит насквозь»
Ответ: «Кажется, это подвеска племени Каддо. Выглядит настоящей и определенно доколумбовой эпохи. Неподалеку оттуда есть археологический памятник Каддо. Может быть, это импорт, но маловероятно. Источник: мой отец-археолог».
7. «Какой-то винтажный/антикварный зажим с серебряной ручкой. «Клюв» зажима полый, так что это не для пуповины. Зажим открывается не слишком широко»
Ответ: «Это похоже штуку для разнашивания перчаток. Чтобы растягивать пальцы кожаных перчаток».
8. «Помогите определить, что это такое и для чего использовалось? Семейная реликвия. Великобритания»
Ответ: «Обложки для книг. Обычно их прикрепляют поверх обычной обложки. Судя по резьбе, это для книг, связанных с королевской властью или геральдикой».
Ответ: «Определенно похоже на табачную атрибутику. Спички хранились в рюкзаке, голова использовалась для утрамбовки табака в трубку, а трость — для чистки трубки».
10. «Найдено в магазине подержанных книг. Все части вращаются, а маркировка/месяцы наталкивают меня на мысль, что это для картирования?»
Ответ: «Астролябия, древний GPS. Обычно используется для навигации, а также для измерения времени и других научных целей. У меня есть похожий на ключах».
Ответ: «Антикварная мыльница. Маленькие кусочки мыла помещали в клетку, и когда люди мыли посуду, мыльницей взбалтывали воду для мытья посуды, чтобы образовалась пена».
12. «Сделано из очень тяжелой и твердой древесины. К сожалению, возраст неизвестен. Подарено другом семьи»
Ответ: Это половина стула в стиле «викинг» [тип стула, в котором два больших куска дерева соединяются вместе, образуя простое сиденье].
Ответ: «Это фигурка Олокун, ориши в религии Сантерии. В одной руке змея, в другой маска. Обычно они отрываются, потому что эти фигурки 100% времени находятся в воде. Если вы нашли это в океане, то это еще одно доказательство, поскольку Олокун привязан к океану. Вероятно, от него ритуально избавились и заменили новым».
14. «Штукаиз синего стекла, найденная в сэконде. Около 13 сантиметров в высоту с отверстием в верхней части»
Ответ: «Это лампа на китовом жире. Стекло ручной работы. Очень необычный синий цвет. Недешевая».
Ответ: «Очень старая стоматологическая бормашина».
Ответ: «Индуистская ритуальная шкатулка. У нее отсутствует средняя часть, которая должна была находиться в этом центральном отверстии».
Ответ: «Календарь ацтеков».
Ответ: «Похоже на фотографию-ферротип. Ферротипию начали использовать в 1850-х годах».
19. «Найдено на антикварном рынке в Висконсине, США. Около 15 сантиметров в диаметре сверху, отверстие около 9 сантиметров. Крошечная плевательница?!»
Ответ: «Детский горшок, ночной горшок».
Ответ: «Это для того, чтобы сворачивать газеты в «полено» для камина».
Ответ: «Это брошь или булавка с изображением Наполеона».
Ответ: «Похоже на кусок изголовья кровати. Думаю, что сноп пшеницы — это христианский символ пожинания того, что посеешь, а также смерти и обновления. Что-то в этом духе».
Ответ: «Старые защитные очки без ремешка. Возможно для пайки сантехники».
Ответ: «Бритвенный точильный станок, то есть приспособление для заточки однолезвийных бритв».
Ответ: «Это подставка для стакана. Раньше возле раковины стояли маленькие цилиндрические стаканы, чтобы можно было глотнуть воды. Что было гораздо лучше, чем пить из деревянной чашки, ведра или ковша».
26. «Резной предмет, купленный в антикварном магазине в Польше. Что это такое и из чего оно вырезано?»
Ответ: «Реберная кость кита. На 2-м фото можно увидеть мягкую ткань костного мозга внутри, внутри бивня его нет».
27. «Мой дедушка выкопал эту штуку, похожую на римскую камею, в своем саду в Северной Италии 12 лет назад или около того. Есть идеи, что это может быть?»
Ответ: «Выглядит в точности как сувенирные инталии, которые викторианцы собирали во время своих путешествий по Европе. Они были очень популярны и обычно хранились в наборе и в рамке».
28. «Найдено в лесу у кромки воды в моем доме в Мэриленде в Чесапикском заливе, на месте верфи 1750–1800 годов. Сделано из металла, декоративные рельефы с обеих сторон»
Ответ: «Это защитная гарда шпаги».
29. «Странный предмет от Tiffany, подаренный моей жене ее бабушкой, но она отказалась говорить, что это. Вероятно, куплен в 1930-х или 1940-х годах. Около 10 см в длину. Все, что она сказала, это то, что «она использовала его в молодости, но теперь от него мало толку». Есть идеи?»
Ответ: «Мадлер [для приготовления коктейлей] из ветки дерева».
30. «Мне это подарили. Понятия не имею, что это такое. Просто металлическая квадратная коробка»
Ответ: «Переносная пепельница».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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