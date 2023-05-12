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Что это за штука? 30 раз, когда интернет помог людям опознать их находки

Что это за штука? 30 раз, когда интернет помог людям опознать их находки

Автор:
12 мая 2023 09:36
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   загадки   интересно   находки   простые объяснения   что это за штука   
1792
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Многочисленные участники сабреддита «Что это за штукапродолжают помогать друг другу опознавать загадочные артефакты и прочие любопытные находки. Кажется, что просто не существует такой загадки, которую эти люди не могли бы разгадать!

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Ответ: «Это огнетушитель. Осторожно, содержит четыреххлористый углерод».

Ответ: «Это шпилька или брошь. Если этому предмету действительно 2000 лет, вам нужно обратиться к специалисту из музея/института археологии, чтобы он оценил его, а затем застраховать».

Ответ: «Эта штука для удаления верхней части яиц всмятку».

Ответ: «Паяльник. Часть, за которую вы держитесь, — это наконечник, обычно медный. У другого конца обычно деревянная рукоятка».

Ответ: «Святой реликварий, состоящий из осколков костей, предположительно принадлежавших упомянутым святым».

Ответ: «Кажется, это подвеска племени Каддо. Выглядит настоящей и определенно доколумбовой эпохи. Неподалеку оттуда есть археологический памятник Каддо. Может быть, это импорт, но маловероятно. Источник: мой отец-археолог».

Ответ: «Это похоже штуку для разнашивания перчаток. Чтобы растягивать пальцы кожаных перчаток».

Ответ: «Обложки для книг. Обычно их прикрепляют поверх обычной обложки. Судя по резьбе, это для книг, связанных с королевской властью или геральдикой».

Ответ: «Определенно похоже на табачную атрибутику. Спички хранились в рюкзаке, голова использовалась для утрамбовки табака в трубку, а трость — для чистки трубки».

Ответ: «Астролябия, древний GPS. Обычно используется для навигации, а также для измерения времени и других научных целей. У меня есть похожий на ключах».

Ответ: «Антикварная мыльница. Маленькие кусочки мыла помещали в клетку, и когда люди мыли посуду, мыльницей взбалтывали воду для мытья посуды, чтобы образовалась пена».

Ответ: Это половина стула в стиле «викинг» [тип стула, в котором два больших куска дерева соединяются вместе, образуя простое сиденье].

Ответ: «Это фигурка Олокун, ориши в религии Сантерии. В одной руке змея, в другой маска. Обычно они отрываются, потому что эти фигурки 100% времени находятся в воде. Если вы нашли это в океане, то это еще одно доказательство, поскольку Олокун привязан к океану. Вероятно, от него ритуально избавились и заменили новым».

Ответ: «Это лампа на китовом жире. Стекло ручной работы. Очень необычный синий цвет. Недешевая».

Ответ: «Очень старая стоматологическая бормашина».

Ответ: «Индуистская ритуальная шкатулка. У нее отсутствует средняя часть, которая должна была находиться в этом центральном отверстии».

Ответ: «Календарь ацтеков».

Ответ: «Похоже на фотографию-ферротип. Ферротипию начали использовать в 1850-х годах».

Ответ: «Детский горшок, ночной горшок».

Ответ: «Это для того, чтобы сворачивать газеты в «полено» для камина».

Ответ: «Это брошь или булавка с изображением Наполеона».

Ответ: «Похоже на кусок изголовья кровати. Думаю, что сноп пшеницы — это христианский символ пожинания того, что посеешь, а также смерти и обновления. Что-то в этом духе».

Ответ: «Старые защитные очки без ремешка. Возможно для пайки сантехники».

Ответ: «Бритвенный точильный станок, то есть приспособление для заточки однолезвийных бритв».

Ответ: «Это подставка для стакана. Раньше возле раковины стояли маленькие цилиндрические стаканы, чтобы можно было глотнуть воды. Что было гораздо лучше, чем пить из деревянной чашки, ведра или ковша».

Ответ: «Реберная кость кита. На 2-м фото можно увидеть мягкую ткань костного мозга внутри, внутри бивня его нет».

Ответ: «Выглядит в точности как сувенирные инталии, которые викторианцы собирали во время своих путешествий по Европе. Они были очень популярны и обычно хранились в наборе и в рамке».

Ответ: «Это защитная гарда шпаги».


29. «Странный предмет от Tiffany, подаренный моей жене ее бабушкой, но она отказалась говорить, что это. Вероятно, куплен в 1930-х или 1940-х годах. Около 10 см в длину. Все, что она сказала, это то, что «она использовала его в молодости, но теперь от него мало толку». Есть идеи?»

Ответ: «Мадлер [для приготовления коктейлей] из ветки дерева».

Ответ: «Переносная пепельница».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   загадки   интересно   находки   простые объяснения   что это за штука   
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6  комментариев
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2k
svp 68 55 минут назад
На кухне нашел , очень странный предмет
Горло запаяно , дна совсем нет ....
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17k
RDen 4 минуты назад
9.
прикуриватель из омнибуса
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5k
Шлагбаумэн 13 минут назад
Сначала я подумал, что у меня "день сурка", но пролистав до конца, заметил пять новых картинок.
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0
Ἀλάστωρ Час назад
Опять?!
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