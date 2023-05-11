«Беги, я задержу эти *** счетчики». В сети появился ЖКХ-хоррор

Пользователь Pikabu опубликовал фильм ужасов, посвященный бесконтрольной трате электроэнергии, тепла и других услуг. В коротком ролике, исполненном в жанре хоррор уместились все клише жанра — безумная бабуля, скримеры, спецэффекты и, конечно, хохочущие счетчики.
Как говорилось в одном старом хорроре "Не надо бегать по коридорам!".
А ещё не надо растрачивать природные ресурсы - оставлять незакрытой воду и включать свет без особой на то необходимости.
В коротком ЖКХ-хорроре молодая пара, поселившаяся в новой квартире, сталкивается со всеми ужасами современной цивилизации, а точнее многоквартирного "человейника":
Как говорится, заплати по счетам за коммуналку и спи спокойно...
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