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«Беги, я задержу эти *** счетчики». В сети появился ЖКХ-хоррор

«Беги, я задержу эти *** счетчики». В сети появился ЖКХ-хоррор

Автор:
11 мая 2023 22:53
Сообщество : Жить в России
Метки: horror   долги   жкх   коммуналка   платёжки   фильм ужасов   
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Пользователь Pikabu опубликовал фильм ужасов, посвященный бесконтрольной трате электроэнергии, тепла и других услуг. В коротком ролике, исполненном в жанре хоррор уместились все клише жанра — безумная бабуля, скримеры, спецэффекты и, конечно, хохочущие счетчики.

Как говорилось в одном старом хорроре "Не надо бегать по коридорам!".

А ещё не надо растрачивать природные ресурсы - оставлять незакрытой воду и включать свет без особой на то необходимости.

В коротком ЖКХ-хорроре молодая пара, поселившаяся в новой квартире, сталкивается со всеми ужасами современной цивилизации, а точнее многоквартирного "человейника":

Как говорится, заплати по счетам за коммуналку и спи спокойно...

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Метки: horror   долги   жкх   коммуналка   платёжки   фильм ужасов   
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4  комментария
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5k
Дмитрий 55 минут назад
я этого чувака уже видел, у него ещё есть прикольные ролики.
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35k
russger 3 минуты назад
Один в солянке запостил видюху, а другой решил лайков надрочить на целом посте. Хорошая тема ))
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6k
hhwost 45 минут назад
4732р в месяц? это где такая халява?!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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73051



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