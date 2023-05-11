Сюнъань — инновационная столица, которую создаёт Поднебесная

К 2022 году бюджет на строительство нового города превысил 400 000 000 000 юаней, а на строительных объектах было задействовано порядка 200 000 человек.



Сюнъань расположен в городском округе Баодин провинции Хэбэй. Сюнъань станет центром развития коридора Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй



Название города является аббревиацией и образовано от названий уездов Сюнсянь и Аньсинь. Сюнъань находится между Пекином и городской зоной Тяньцзинь (у побережья). Фактически Сюнъань станет центром гигантской агломерации.



Упор в экономическом плане в городе Сюнъань сделан на сфере услуг и переработке мусора. Особое внимание китайские строители уделили логистическим потокам и инфраструктурному обеспечению (газопроводам, паркингу, водоочистке).



Из-за резкой стоимости объектов недвижимости местные власти наложили временный запрет на совершение сделок по купле-продаже готовых объектов недвижимости. Запрет планируется снять после снижение ажиотажного спроса.



Пока планируется, что численность населения в новом городе будет небольшой (по меркам Китая) — всего 2,5 млн человек. Город спроектирован таким образом, чтобы основной поток машин приходился на подземный уровень.



Планируется, что город будет построен к 2035 году, а завершены все инфраструктурные задумки будут к 2050 году.