Сюнъань — инновационная столица, которую создаёт Поднебесная

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Руководство КНР с 2017 года реализует проект нового города, который частично возьмёт на себя функции государственной столицы, но также станет одним из крупнейших городов мира, построенного рамках концепции "умного города", обслуживаемого исключительно беспилотными автомобилями.
Сюнъань расположен в 100 км к юго-западу от Пекина и в 50 км к востоку от центра города Баодин
Сюнъань не планируют превратить в столицу (пока что), но некоторые функции столицы перекочуют в учреждения, расположенные в границах нового города.
Сюнъань не планируют превратить в столицу (пока что), но некоторые функции столицы перекочуют в учреждения, расположенные в границах нового города.
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Город спроектирован по принципу "зелёных" технологий.
К 2022 году бюджет на строительство нового города превысил 400 000 000 000 юаней, а на строительных объектах было задействовано порядка 200 000 человек.
Сюнъань расположен в городском округе Баодин провинции Хэбэй. Сюнъань станет центром развития коридора Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй
Название города является аббревиацией и образовано от названий уездов Сюнсянь и Аньсинь. Сюнъань находится между Пекином и городской зоной Тяньцзинь (у побережья). Фактически Сюнъань станет центром гигантской агломерации.
Упор в экономическом плане в городе Сюнъань сделан на сфере услуг и переработке мусора. Особое внимание китайские строители уделили логистическим потокам и инфраструктурному обеспечению (газопроводам, паркингу, водоочистке).
Из-за резкой стоимости объектов недвижимости местные власти наложили временный запрет на совершение сделок по купле-продаже готовых объектов недвижимости. Запрет планируется снять после снижение ажиотажного спроса.
Пока планируется, что численность населения в новом городе будет небольшой (по меркам Китая) — всего 2,5 млн человек. Город спроектирован таким образом, чтобы основной поток машин приходился на подземный уровень.
Планируется, что город будет построен к 2035 году, а завершены все инфраструктурные задумки будут к 2050 году.
Сюнъань расположен в городском округе Баодин провинции Хэбэй. Сюнъань станет центром развития коридора Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй
Название города является аббревиацией и образовано от названий уездов Сюнсянь и Аньсинь. Сюнъань находится между Пекином и городской зоной Тяньцзинь (у побережья). Фактически Сюнъань станет центром гигантской агломерации.
Упор в экономическом плане в городе Сюнъань сделан на сфере услуг и переработке мусора. Особое внимание китайские строители уделили логистическим потокам и инфраструктурному обеспечению (газопроводам, паркингу, водоочистке).
Из-за резкой стоимости объектов недвижимости местные власти наложили временный запрет на совершение сделок по купле-продаже готовых объектов недвижимости. Запрет планируется снять после снижение ажиотажного спроса.
Пока планируется, что численность населения в новом городе будет небольшой (по меркам Китая) — всего 2,5 млн человек. Город спроектирован таким образом, чтобы основной поток машин приходился на подземный уровень.
Планируется, что город будет построен к 2035 году, а завершены все инфраструктурные задумки будут к 2050 году.
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