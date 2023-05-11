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Трансгендера оправдали по делу демонстрации пениса в раздевалке, так как его не было видно из-за живота

Трансгендера оправдали по делу демонстрации пениса в раздевалке, так как его не было видно из-за живота

Автор:
11 мая 2023 07:06
Сообщество : Жизнь в США
Метки: transgender   Прикол   США   Юмор   живот   интересное   фото   
2477
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Мужчину, который считает себя женщиной, обвинили в демонстрации пениса в женской раздевалке. Но адвокаты смогли доказать, что Рейчел не мог(ла) показывать свои гениталии, так как они скрыты под огромным животом. Другими словами, разглядеть их просто невозможно. Хотя...

С 2021 года Даррен Глайнс, который считает себя Рейчел, несколько раз был обвинён в демонстрации гениталий в женской раздевалке. Надо отметить, что доступ в раздевалку для женщин он получил официально, так как считает себя представителем женского пола.

В одной из жалоб говорилось, что во время инцидента присутствовали трое несовершеннолетних, а женщина подошла к стойке регистрации, чтобы сообщить о проблеме, сообщает DailyMail. На жалобы сотрудник спортзала YMCA заявил, что Рейчел на самом деле женщина и её "не следовало беспокоить". Директор разрешил Рейчел пользоваться женской раздевалкой.

Пострадавшие обратились в суд. Однако адвокаты Даррен Глайнс смогли доказать, что никому их подзащитный пенис не показывал.

"Не существует фактов, подтверждающих признание вины в качестве обвинений. Гениталии Глайнс не были видны из-за того, что другие части ее тела прикрывали их.'

Другими словами, Глайнс просто слишком толстый, чтобы его пенис было видно из-за живота. В спортзале заявили, что никогда не будут разделять людей по полу.

Ни при каких обстоятельствах мы не будем выяснять личность человека при рождении, а затем распределять людей по раздевалкам.

Кроме того, сотрудницу YMCA, которая жаловалась на приставания со стороны Рейчел, была уволена. Катиша Янг рассказала, что Глайнс схватил ее за гениталии после того, как они вышли выпить кофе. Дальше трансгендер специально приходил в спортзал, когда зная, когда она будет работать. Теперь Катише запрещено приближаться к Рейчел, девушка вынуждена сменить работу.

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Метки: transgender   Прикол   США   Юмор   живот   интересное   фото   
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14  комментариев
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491
Neftyanoy56 2 часа назад
Зеркальная болезнь
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7k
Компьютер DELL монитором 4 минуты назад
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9k
Фомич 9 минут назад
Значит считает себя женщиной, а член оставил...нелогично как-то )))
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1k
raael13 Полчаса назад
Когда этих существ начнут лечить электрошоком ?
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341
Роман 37 минут назад
Скажу я вам-бабец из него получилась так себе, не очень))
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3k
OLDer 56 минут назад
Прикольно получается
Писюна не видно значит - баба?
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926
tuka 58 минут назад
да просто ему никто не дает, а на сиськи хочется посмотреть не только на экране)
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42k
Sxoxa Час назад
Нет, ну это совсем ку-ку.
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1k
Moon24 Час назад
Зачем всем показывать уродства и писать о неполноценных бракованных существах ? Не каждое человекоподобное является человеком Человек это мужчина или женщина , остальное обнаглевший генетический брак , на эвтаназию по мере выявлениятаких существ
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5k
pinbalist 2 часа назад
Жир вместо мозга.
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Neftyanoy56 pinbalist 2 часа назад
@уй вместо @изды
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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