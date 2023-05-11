Трансгендера оправдали по делу демонстрации пениса в раздевалке, так как его не было видно из-за живота

С 2021 года Даррен Глайнс, который считает себя Рейчел, несколько раз был обвинён в демонстрации гениталий в женской раздевалке. Надо отметить, что доступ в раздевалку для женщин он получил официально, так как считает себя представителем женского пола.

В одной из жалоб говорилось, что во время инцидента присутствовали трое несовершеннолетних, а женщина подошла к стойке регистрации, чтобы сообщить о проблеме, сообщает DailyMail. На жалобы сотрудник спортзала YMCA заявил, что Рейчел на самом деле женщина и её "не следовало беспокоить". Директор разрешил Рейчел пользоваться женской раздевалкой.