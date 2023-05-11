Трансгендера оправдали по делу демонстрации пениса в раздевалке, так как его не было видно из-за живота

Мужчину, который считает себя женщиной, обвинили в демонстрации пениса в женской раздевалке. Но адвокаты смогли доказать, что Рейчел не мог(ла) показывать свои гениталии, так как они скрыты под огромным животом. Другими словами, разглядеть их просто невозможно. Хотя...
С 2021 года Даррен Глайнс, который считает себя Рейчел, несколько раз был обвинён в демонстрации гениталий в женской раздевалке. Надо отметить, что доступ в раздевалку для женщин он получил официально, так как считает себя представителем женского пола.
В одной из жалоб говорилось, что во время инцидента присутствовали трое несовершеннолетних, а женщина подошла к стойке регистрации, чтобы сообщить о проблеме, сообщает DailyMail. На жалобы сотрудник спортзала YMCA заявил, что Рейчел на самом деле женщина и её "не следовало беспокоить". Директор разрешил Рейчел пользоваться женской раздевалкой.
Пострадавшие обратились в суд. Однако адвокаты Даррен Глайнс смогли доказать, что никому их подзащитный пенис не показывал.
"Не существует фактов, подтверждающих признание вины в качестве обвинений. Гениталии Глайнс не были видны из-за того, что другие части ее тела прикрывали их.'
Другими словами, Глайнс просто слишком толстый, чтобы его пенис было видно из-за живота. В спортзале заявили, что никогда не будут разделять людей по полу.
Ни при каких обстоятельствах мы не будем выяснять личность человека при рождении, а затем распределять людей по раздевалкам.
Кроме того, сотрудницу YMCA, которая жаловалась на приставания со стороны Рейчел, была уволена. Катиша Янг рассказала, что Глайнс схватил ее за гениталии после того, как они вышли выпить кофе. Дальше трансгендер специально приходил в спортзал, когда зная, когда она будет работать. Теперь Катише запрещено приближаться к Рейчел, девушка вынуждена сменить работу.
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Писюна не видно значит - баба?