Поиск метеорита Царев, май 2022

В теме метеоритов меня лично цепляло, что в главной святыне мусульман Каабе вделан метеорит, ну и то, что мой прапрадед по материнской линии ходил в Хадж пешком.

Также интерес к метеоритам был вызван новой главой “Храм Луны и его роль в приобретении удачливости Сталиным” из частично опубликованной книги “Жреческая палеонтология” писателя Алексея Меняйлова. В одном из своих семинаров Алексей Александрович сказал, что те, кто решится поехать на поиски метеорита могут попросить главу для прочтения.

Ехать решили в Царев - село, которое находится в 77 км от Сталинграда. Ну а после выбора места стало ясно, какой металлоискатель нам нужен.

По приезду в Царев нашли жилье в недостроенном хостеле, хозяином которого был чеченец Асланбек по возрасту немного нас постарше.

В первый день в поля не выезжали, решили заселиться, отдохнуть и съездить порыбачить на реке Ахтубе. От местных узнали, что в это время хороший клев. Один из местных мужиков за 100 р. на своем мотоцикле провел нас до рыбного места, мы ехали за ним следом на машине, ну и червей нам продал банку за 200р. Рыбалка получилась так себе, поймали три рыбы чуть меньше ладошки, которых по итогу отпустили.



На следующий день выехали в поля, где встретили и познакомились с несколькими метеоритчиками, одним из которых оказался Евгений, проживающий в Волгограде. Он указал нам места, где вероятнее всего можно что-то найти, охотно шел на контакт, отвечал на наши вопросы. Вообще метеоритчики в отличии от палеонтологов народ более дружелюбный. Он же нам рассказал об происшедшей в этот раз с ним аномалии - его машину покусали пасущиеся рядом лошади, до этого с ним такого ни разу не происходило.

Решили начать поиски по следующей методике - один идет с металлоискателем, проходит определенное расстояние и возвращается обратно, но уже отступив от линии по которой уходил, остальные его ждут, ну и таким способом вся группа постепенно перемещается от начальной точки в сторону. Пока все ждали свою очередь, решили поиграть в шахматы. Я проиграв Невмываке, как-то немного расстроился, причем пока играл, пришлось несколько раз пропустить свою очередность в поиске метеорита. Решил больше сегодня за доску не садиться. Когда вернулся, узнал, что мужики стали играть на время, в блиц шахматы. И тут началось. Появился какой-то нездоровый азарт, дошло до того, что стали друга друга в процессе обзывать: “Ах ты сученыш!”. Когда отходил с металлоискателем от играющих в шахматы, создалось впечатление, что сзади меня собрались абордажники: дикие крики, улюлюканья и прочее. После этого перевоплощения решили шахматы с собой в поля не брать. На удивление, играя вечером уже в хостеле в более спокойной обстановке, без учёта времени, с анализом всех ходов и предполагаемых вариантов, получили большее удовольствие от этого занятия даже будучи просто наблюдателями за игрой других.