Поиск метеорита Царев, май 2022

К этому слёту готовится начали постепенно, еще задолго до майских праздников. Читали статьи, главы из разных книг по метеоритике, смотрели видео различных поисковиков. Уже ближе к праздничным выходным стали искать варианты металлоискателей для покупки, но в итоге нашли более удобный вариант - взять его в аренду.
В теме метеоритов меня лично цепляло, что в главной святыне мусульман Каабе вделан метеорит, ну и то, что мой прапрадед по материнской линии ходил в Хадж пешком.
Также интерес к метеоритам был вызван новой главой “Храм Луны и его роль в приобретении удачливости Сталиным” из частично опубликованной книги “Жреческая палеонтология” писателя Алексея Меняйлова. В одном из своих семинаров Алексей Александрович сказал, что те, кто решится поехать на поиски метеорита могут попросить главу для прочтения.
Ехать решили в Царев - село, которое находится в 77 км от Сталинграда. Ну а после выбора места стало ясно, какой металлоискатель нам нужен.
По приезду в Царев нашли жилье в недостроенном хостеле, хозяином которого был чеченец Асланбек по возрасту немного нас постарше.
В первый день в поля не выезжали, решили заселиться, отдохнуть и съездить порыбачить на реке Ахтубе. От местных узнали, что в это время хороший клев. Один из местных мужиков за 100 р. на своем мотоцикле провел нас до рыбного места, мы ехали за ним следом на машине, ну и червей нам продал банку за 200р. Рыбалка получилась так себе, поймали три рыбы чуть меньше ладошки, которых по итогу отпустили.
На следующий день выехали в поля, где встретили и познакомились с несколькими метеоритчиками, одним из которых оказался Евгений, проживающий в Волгограде. Он указал нам места, где вероятнее всего можно что-то найти, охотно шел на контакт, отвечал на наши вопросы. Вообще метеоритчики в отличии от палеонтологов народ более дружелюбный. Он же нам рассказал об происшедшей в этот раз с ним аномалии - его машину покусали пасущиеся рядом лошади, до этого с ним такого ни разу не происходило.
Решили начать поиски по следующей методике - один идет с металлоискателем, проходит определенное расстояние и возвращается обратно, но уже отступив от линии по которой уходил, остальные его ждут, ну и таким способом вся группа постепенно перемещается от начальной точки в сторону. Пока все ждали свою очередь, решили поиграть в шахматы. Я проиграв Невмываке, как-то немного расстроился, причем пока играл, пришлось несколько раз пропустить свою очередность в поиске метеорита. Решил больше сегодня за доску не садиться. Когда вернулся, узнал, что мужики стали играть на время, в блиц шахматы. И тут началось. Появился какой-то нездоровый азарт, дошло до того, что стали друга друга в процессе обзывать: “Ах ты сученыш!”. Когда отходил с металлоискателем от играющих в шахматы, создалось впечатление, что сзади меня собрались абордажники: дикие крики, улюлюканья и прочее. После этого перевоплощения решили шахматы с собой в поля не брать. На удивление, играя вечером уже в хостеле в более спокойной обстановке, без учёта времени, с анализом всех ходов и предполагаемых вариантов, получили большее удовольствие от этого занятия даже будучи просто наблюдателями за игрой других.
Следующий день в полях решили искать по той же методике что и накануне, но при этом обсуждая того, кто ушел с металлоискателем на поиски. После того, как человек возвращался ему рассказывали все то, что проговорили пока он был в поисках. Не могу сказать, что из этого получилось что-то интересное, особо ничего из этих высказываний и не запомнилось.
Чуть позже к нам подъехал метеоритчик Евгений, поинтересовался успехами, сказал если мы ничего не найдем, он нам подарит что-нибудь из своей коллекции. Завязался разговор. Он сказал, что вообще в Волгограде все сызмальства начинают интересоваться раскопками, ищут, что осталось от Сталинградской битвы, а потом те, кто занимался этим начинают ответвляться от поисков военных трофеев в другие области - кто в археологию, кто в палеонтологию, ну а кто в метеоритику. Мы рассказали ему о своих поездках за агатами и аммонитами. У Нуржанова был один из аммонитов с реки Унжи и он его подарил Евгению. В общем-то собранный и спокойный он пришел в какой-то детский восторг от этого подарка, как мне показалось. Хомяк в свою очередь подарил ему один агат, который у него также был с собой.
Вечером после поисков съездили на рыбалку. Опять попадалась одна мелочевка, которую я тут же отпускал, Хомяк в это время позапускал свой квадрокоптер, который он купил перед слетом. Одна из попавшихся рыб была чуть больше остальных, по словам одного местного паренька, который подошел к нам пообщаться - это был забан. Впервые слышу о существовании такой рыбы.
На следующей день решили никуда не вызежать, погода испортилась, да никому и не хотелось. Вместо этого Рындин, Хомяк, Нуржанов и я решили с раннего утра попытать счастья в рыбалке. Договорились встать в 5 утра. С будильником я проснулся, вставать не хотелось, подумал, а может ну его к черту. Все таки встал и решил проверить может мужики в соседней комнате спят. Да нет, все проснулись лежат, собираются с мыслями. Я встал у двери смотрю на Рындина, что скажет. В ответку услышал: “Чё?!”
Стало понятно, что едем. Приехали, закинули удочки, опять одна мелочевка. Хомяк предложил проехать подальше на другие места, может там будет что поинтереснее. Стали сматывать удочки. В этот момент мимо нас прошла очень старая бабка, на вид лет наверное 70-80. Шла она придерживая свой велосипед, с собой у нее была удочка, большой мешок и вроде ведро. Своим старушечьим голосом она спросила меня, поймали ли мы чего-нибудь? Хомяк не видел, как она к нам подошла и подумал, что это я прикалываюсь подделывая свой голос, но когда он увидел ее, то тоже удивился. В итоге, проехав дальше, увидели небольшие болотца, на одном из которых устроилась эта бабка. Я бы никогда в жизни в такое место и не подумал закинуть удочку. Мы проехали подальше на похожее заросшее место и закинули удочки. Предположили, что здесь должен быть карась. Перед тем как переезжать на это место, я поставил самый свой крупный крючок, подумав перед этим, что надо бы пытаться все таки покрупнее ловить, а то все мелочь одна. Помню с одного видеоурока, что карась приманку берет со дна. Поставил глубину побольше, поплавок слегка лег. Не помню первый это был заброс ну во всяком случае один из них: поплавок слегка лег на бок - крючок на дне, шевельнулся раз другой. Думаю надо проверить червя, вдруг уже съели. Тяну удочку, а она гнется, подумал: “Ну блин за дно зацепил!”.
Продолжаю тянуть, смотрю в воде шевельнулась рыбина из-за которой гнется моя удочка, резко потянул ее на берег, вытянул, леска порвалась. Подбежал к ней пока не вырвалась в воду, схватил - карась, каких я еще ни разу не ловил. Дух перехватило! Ну и после этой удачи я так и не смог больше не то чтобы поймать, а вообще нормально удочку забросить, то цеплялся за высохшую траву, то на мелководье заброшу. Потерял крючка три и решил что на сегодня хватит. В итоге пошел в машину, чтобы отправить фото пойманной рыбы одному нашему товарищу, проживающему в Новосибирске. Открываю чат, а он оказывается тоже на рыбалке и, опередив меня, отправляет фото своего улова. Оказывается в это время он тоже рыбачил, там у себя в Сибири. Чуть позже решили пойти с Хомяком и пообщаться с бабушкой. Но она уже со своего места уехала домой. Рядом был мужик, тоже рыбачил, он Хомяку рассказал, что бабке этой 77 лет. Вдова, муж ее погиб на рыбалке - его унес огромный сом на глубину - такая вот смерть. Сама она на днях поймала 22 карася такого же размера как у меня. Тактика ее проста - если клев хороший, она ловит, если нет, то сразу уходит не ждет, не мается.
В этот же день съездили в краеведческий музей в соседний городок Ленинск. Особо ничего из рассказов экскурсовода не заинтересовало.
Вечером ужин, шахматы, чаи. После стали обсуждать кому, что непонятно из главы “Храм Луны и его роль в приобретении удачливости Сталиным”. Вышли на обсуждение религий, в частности ислама. Запомнилась такая идея, что 5-кратная молитва, которая всегда совершается лицом к Каабе, в какой части света ты бы не находился, своей целью преследует напоминание каждому мусульманину о главном, что он должен совершить в своей жизни - побывать у Каабы и совершить обряд, и при этом задуматься о смысле этого обряда, откуда он берет свое начало.
6 мая решили напоследок еще раз попытать счастья в полях. Погода была уже не такая как в первые дни. Дул холодный ветер и было пасмурно. Первым рейсом Хомяк закинул в поля Невмываку, Нуржанова и Пещенко, ну а после уже остальных Рындина, Манташяна и меня. Когда мы приехали, мужики сказали, что нашли метеорит. Мы сразу проверили его на магнитность - точно он. По цвету такой же как у метеоритчиков, сигнал металлоискателя дает тот же звук, что и на другие метеориты, которые нам давали для калибровки. Нашел его Невмывака, но особой радости по этому поводу он не выражал. Мужики тоже были спокойны, как будто каждый день находят такие вещи. Перед тем как приехать на место, каждый из нас считал, что ничего мы сегодня точно не найдем, было даже какое-то безразличие. Все как будто ехали просто отстреляться в последний день.
Спустя 10 минут Невмывака ушедший в поля вернулся с новым куском, но уже покрупнее и красивее. Тот же красноватый цвет, магнититься, звук прибора характерный. Спросили его о состоянии перед находкой. Он сказал, что сначала он в достаточной степени промерз на ветру, потом насмотрелся на пасущихся вдали лошадей, вроде даже понаблюдал за ними в монокуляр и пошел в противоположную от них сторону. Также он сделал себе комфортную длину рукоятки металлоискателя, чтобы было удобно им работать, наметил план, куда он хочет дойти и пошел. По ходу дела вспоминал советы метеоритчика Евгения. Да, и еще один важный момент - в последний день мы все решили отказаться от так называемого бухгалтерского подхода поиска, при котором контролируется каждый метр, все строго двигаются в одном направлении и всем при этом невероятно скучно. В этот раз решили двигаться в хаотичном порядке, куда душа пожелает и при таком подходе процесс пошел. Спустя минут 15-20, Манташян нашел еще один кусок и так получилось, что меньше чем за час мы нашли 3 кусочка. После этого находок больше не было и мы вернулись восвояси.
Вечером в хостел заехал мужик лет 50-ти из Ростова - Сергей. Сказал, что ездит сюда вроде, как второй год. Метеоритов еще ни разу не находил. До этого занимался поиском монет и в какой-то момент заинтересовался метеоритами. Рассказал про одного парня, который ездит уже два года и тоже пока без находок. Слушая нашу историю и узнав, что в последний день мы нашли три метеорита он схватился за глаз, сказал, что болит после неудачной операции, не знаю что бы это значило, но по ощущениям как будто его наш рассказ задел.
Чуть позже пришел хозяин хостела, которому мы задали вопрос, знает ли он что в Каабе есть метеорит? Тут же завязался долгий разговор о религии, а если быть точнее лекция. Какие-то моменты казались интересными, но в целом я быстро устал и ушел отдыхать, остальные о чем-то еще с ним долго говорили.
7 мая. С утра приехал метеоритчик Евгений и принес нам подарки 4 фрагмента метеоритов, зубы акул и мозазавра. Долго он не задержался, попрощавшись уехал. Ну а мы стали собираться в дорогу. Планировали в Волгограде посетить планетарий и на следующий день уезжать.
Позже подъехал хозяин хостела Асланбек, попрощался с нами и попросил просто закрыть входную парадную дверь, а ключи убрать в обусловленное место. В дорогу он нам дал небольшой гостинец - 7 упаковок чак-чака, который он тут же в оборудованной столовой, находящейся на первом этаже хостела, производит на продажу.
Вечером, уже в Волгограде посетили планетарий, а перед этим Хомяк потерял свой коптер, во время того как снимал планетарий. Так получилось, что устройство потеряло связь с пультом управления и улетело уже по своей произвольной программе неизвестно куда. Попытки поиска ни к чему не привели.
В планетарии показали скучнейший фильм, от которого у всех заболела шея, так как всем приходилось смотреть целый час на куполообразный потолок, хотя Хомяку и Нуржанову фильм показался интересным. После посетили музей-заповедник Сталинградская битва и прогулялись по набережной. На утро Рындин, Хомяк и Манташян на машине отправились домой в Москву, а мы отправились к памятнику чекистам, у нас до поезда было еще полно времени. У памятника очень понравилось, уходить не хотелось, было какое-то собранное, но в тоже время спокойное состояние. После посещения памятника мы разделились, я хотел побывать на Мамаевом кургане, а остальные решили просто погулять по городу. На Мамаевом кургане было очень много народу, что очень сильно меня утомило. В итоге я отклонился от стандартного маршрута и просто лег отдохнуть в безлюдном месте на траве. Ближе к отправлению поезда все собрались на вокзале, слет закончился.
Ну и напоследок, краткий видеотчёт о поездке
Видеоотчёт
Источник:
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