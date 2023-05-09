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Какой была реклама в СССР

Какой была реклама в СССР

Автор:
09 мая 2023 22:01
Метки: СССР   история   фото   
989
34

Сейчас сложно представить мир рекламы без телевидения и интернета. Но и в недалеком «безинтернетном» прошлом реклама была и носила вполне массовый характер: брошюры, плакаты, каталоги, листовки, календари и даже яркая наружная реклама.

Интересного просмотра!

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Источник:

Метки: СССР   история   фото   
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23  комментария
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9k
Mowgley Z ⚔ 10 часов назад
Ссылка youtube.com
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22k
ЦСКА 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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922
Шурман 7 минут назад
Даже знаю где снимали , это колка .
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17k
sonic24a 46 минут назад
Мопеда не хватает на лето.
Ещё такую штуку никто не постит.
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17k
тов.Suhov 9 часов назад
Из всей представленной рекламы, я бы клюнул только на стереомагнитофоны "Сатурн".

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58k
Die Safari 10 часов назад
Рекламы особо-то и не было. Если и было - на нее внимание не обращали.Да мы все и без рекламы купили бы. Теперь моя история:
В восьмидесятые увидел электронные часы, работающие от электричества, которые светились в темноте. Очень удобно, свет включать не надо, чтобы узнать время, решил купить - а они уже пропали. В выходной обошел много магазинов Москвы, кончились - когда будет - не знаем, говорят. Поехал на Шаболовку, там около магазина "Радиодетали" всегда ошивались люди, у которых можно было достать радиодетали - вдруг у них есть. Мужики, к которым я обратился, спрашивают - паять умеешь, мы тебе достанем детали.
В следующий день они мне принесли детали, показали куда что паять, из чего сделать коробочку - а там сделать вырез, и туда вставить дисплей.
Все, часики работают - я доволен, но где-то очень тихо играет музыка - у соседей что-ли?
Когда и в следующий день музыка повторилась, я взял часы в руки - музыка играла оттуда. Детали были от какой-то радиоаппаратуры - вот и ловили радиостанцию с музыкой. Нашел что-то похожее на маленький динамик - откусил - музыка прекратилась. Часы еще проработали полгода, пока не купил другие, заводские.
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17k
Александр Сучков 10 часов назад
Сатурн 202-2 стерео))) Мой первый магнитофон, только потом у меня появились кассетники. "Ползунки" уже через полгода стали скрипеть)))
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4k
Белый 10 часов назад
https://www.yaplakal.com/forum18/topic2610400.html?hl=реклама сссрhttps://www.yaplakal.com/forum18/topic2610400.html?hl=реклама ссср
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5k
onebibis 10 часов назад
Для меня и тогда и сейчас загадка - для чего создавали эти рекламные плакаты? Конкуренции не было и соответственно не было необходимости рекламировать товары. Тем более что многие из них были в дефиците. И так бы купили с удовольствием, только дайте.
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7k
klop 10 часов назад
В СССР тоже любили девушек в купальниках на рекламных плакатах размещать.
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59k
Похабыч 11 часов назад
Микроша лежал во всех магазинах радиотоваров, по крайней мере в Москве, купил его в 89м году, до него был Львов, друзья пальцем у виска крутили, мол зачем тебе дома ЭВМ..
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87k
Taras Kozalupko 11 часов назад
Интересно, на эту перделку нынче права нужны? Какие?
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