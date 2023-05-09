Какой была реклама в СССР

Сейчас сложно представить мир рекламы без телевидения и интернета. Но и в недалеком «безинтернетном» прошлом реклама была и носила вполне массовый характер: брошюры, плакаты, каталоги, листовки, календари и даже яркая наружная реклама.
Интересного просмотра!
4.
«Сатурн-401С» — мечта молодежи конца 80-х. Миниатюрный аппарат состоял из магнитофона и активной акустической системы с выносным блоком питания.
5.
Версия «стерео» выпускалась с 1987 года на киевском «Маяке». Контрольный усилитель мощности, электронный индикатор, три типа магнитной ленты и тд.
6.
Легендарные холодильники Минского завода. «В них столько продуктов» – как бы говорит нам девушка.
7.
Портативный радиоприемник «Турист-312» — продукт Грозненского радиотехнического завода. Идеал туриста образца 1986 года.
8.
В конце 70-х на Симферопольском заводе телевизоров им. 50-летия СССР (ныне АО «Фотон») освоили выпуск цветных телеприемников.
9.
Стиральные машины второго поколения «Рига» были настоящим прорывом и гордостью советской индустрии.
14.
«Сатурн-202-стерео» 1983 года выпуска. Предназначен для стерео- и монофонической записи и воспроизведения музыкальных и речевых программ
15.
Самая массовая и технически совершенная модель среди фотоаппаратов «Зоркий». Аппарат экспортировался, что видно по другому подходу к рекламе.
16.
Самый «продвинутый» дальномерный фотоаппарат в мире был разработан специально для показа на Всемирной выставке в Брюсселе 1958 года.
17.
«Юность Ц-404». можно было подключать магнитофон на запись звукового сопровождения; прослушивать звук на головные телефоны
18.
Над названием рекламных агентств похоже долго не думали. И над тем, чтобы на фото у часов цифры отображались полностью.
19.
Электрополотер появившийся в СССР в середине 60-х. Впоследствии перевыпускался еще долгое время, но был редким устройством в быту.
24.
Мопед «Рига-19С». Шоссейно-кольцевой микромотоцикл «Рига-19С» был выпущен небольшим тиражом в 1982 году.
30.
Каталог «Новые товары» (1987 год). Стиральными машинами не удивить уже. Маленькими, большими, любыми
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Ещё такую штуку никто не постит.
В восьмидесятые увидел электронные часы, работающие от электричества, которые светились в темноте. Очень удобно, свет включать не надо, чтобы узнать время, решил купить - а они уже пропали. В выходной обошел много магазинов Москвы, кончились - когда будет - не знаем, говорят. Поехал на Шаболовку, там около магазина "Радиодетали" всегда ошивались люди, у которых можно было достать радиодетали - вдруг у них есть. Мужики, к которым я обратился, спрашивают - паять умеешь, мы тебе достанем детали.
В следующий день они мне принесли детали, показали куда что паять, из чего сделать коробочку - а там сделать вырез, и туда вставить дисплей.
Все, часики работают - я доволен, но где-то очень тихо играет музыка - у соседей что-ли?
Когда и в следующий день музыка повторилась, я взял часы в руки - музыка играла оттуда. Детали были от какой-то радиоаппаратуры - вот и ловили радиостанцию с музыкой. Нашел что-то похожее на маленький динамик - откусил - музыка прекратилась. Часы еще проработали полгода, пока не купил другие, заводские.
Я бы его давно завбанил за нацизм на территории России.
Хотя еще в начале 80-х этой техники было полно в магазинах.
Но стоила она по тем зарплатам все таки дорого.
Телевизор цветной около 660 рублей при средней зарплате по стране 185 в промышленности.
Зато моделей ТВ стояло полтора два десятка.
Но все гончлись за Рубинами и Рекордами.
Не, остались ещё пацаны которые пытаются кататься на скутерах или мопедах, но охоты за ними идёт жестокая.