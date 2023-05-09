Какой была реклама в СССР

Сейчас сложно представить мир рекламы без телевидения и интернета. Но и в недалеком «безинтернетном» прошлом реклама была и носила вполне массовый характер: брошюры, плакаты, каталоги, листовки, календари и даже яркая наружная реклама.

Интересного просмотра!