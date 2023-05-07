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Художник Герасимов Андрей Викторович

Художник Герасимов Андрей Викторович

Автор:
07 мая 2023 21:47
Метки: живопись   искусство   картины   
192
43

Советский и российский художник, член Союза художников России, живописной комиссии Союза Художников России. Заслуженный художник Российской Федерации. Почётный житель города Алексина Тульской области.

Интересного просмотра!

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Метки: живопись   искусство   картины   
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32k
АнтонПолднев 12 часов назад
Очень круто!
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376
Guilty Pleasure 10 часов назад
№9, Закат на пруду. Залип
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117
Boka 12 часов назад
Люди! Кто знает: где-нибудь рядом с Москвой есть подобное местечко? как на 31 или 36? чтоб хоть иногда летом выезжать, на небо посмотреть... (
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Boka Мечислав 4 часа назад
спасибо, знаю, встречала там рассвет пару раз, неплохо! только при этом не хочется видеть ничего прямоугольного((
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