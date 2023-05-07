Художник Герасимов Андрей Викторович

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Советский и российский художник, член Союза художников России, живописной комиссии Союза Художников России. Заслуженный художник Российской Федерации. Почётный житель города Алексина Тульской области.
Интересного просмотра!
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