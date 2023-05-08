Любительница селфи попала в неловкую ситуацию

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Девушка решила сделать селфи возле кухонного шкафа, однако что-то пошло не так. Открывшаяся дверца испортила планы барышни.
Хорошо шкаф прикрепили. Действительно качественная кухня.
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Так что ручка ещё и спасла от большего фэйла.
- И как?
- Как Орбит "дверная ручка", блин!