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Любительница селфи попала в неловкую ситуацию

Любительница селфи попала в неловкую ситуацию

Автор:
08 мая 2023 09:25
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   видео   кухня   падение   фейл неудача   шкаф   
545
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Девушка решила сделать селфи возле кухонного шкафа, однако что-то пошло не так. Открывшаяся дверца испортила планы барышни.

Хорошо шкаф прикрепили. Действительно качественная кухня.

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Метки: Девушка   видео   кухня   падение   фейл неудача   шкаф   
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10  комментариев
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12k
Андрей А 54 минуты назад
Тут круче)))
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−1
DonNerka (педератор) 4 минуты назад
А могла бы и таблом о стол...
Так что ручка ещё и спасла от большего фэйла.
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1k
Виктор Глущенко 15 минут назад
Из за какого то селфи так жопу рвать .
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12k
Axel Час назад
И шкаф крепкий, и трусы прочные)
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14k
Александр Час назад
- Прикинь, вчера споткнулся и ударился зубами об дверную ручку!
- И как?
- Как Орбит "дверная ручка", блин!
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665
Алексей Саушкин Час назад
Подумал, что оторвутся петли
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2k
Lexx Час назад
Да блин, специально так хрен получится.
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5k
Денис Час назад
Повезло что зацепилась... Могла бы хохоталом об столешницу приложится.
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