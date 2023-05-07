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Черный жнец, падающие солдаты и корона не по размеру: все косяки коронации Карла III

Черный жнец, падающие солдаты и корона не по размеру: все косяки коронации Карла III

Автор:
07 мая 2023 00:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ЧП   карл III   королева Елизавета II   коронация   косяки   предсказание   
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На коронации Карла III заметили странную черную фигуру в закулисье, взбесившаяся лошадь врезалась в толпу, солдаты и офицеры падали в обморок, а с головы виновника торжества чуть не упала корона. СМИ пишут, что когда-то королеве Елизавете предсказывали, что если на коронации будет много "косяков", то до начала последней большой войны останется года три ...

Историки отмечают, что почти все коронации британских монархов происходили с проколами и даже беспорядками, наименьшее число огрехов было лишь на коронации Елизаветы II.

При этом таблоиды сообщали про околодворцовые слухи - якобы перед коронацией Елизавете II было сообщено (в видении или тайным орденом) - в случае серьезных ЧП на коронации "до великой и последней войны мира останется три года", - пишет ТГ-канал Channel №6.
6 мая 2023 года в Великобритании по особым строжайшим правилам (в том числе с тайной доставкой Камня Судьбы) состоялась коронация нового британского монарха Карла III.
СМИ собрали факапы прошедшей коронации:

Телеканал Independent.TV опубликовал кадры на которых в дверях Вестминстерского аббатства во время службы зрители увидел странную фигуру в черном плаще и с косой (?), мелькнувшую на заднем плане:

Пользователи соцсетей немедленно окрестили незнакомца «ангелом смерти» или Мрачным жнецом. Вроде смешно, а вроде и как-то не по себе...

Кроме того, во время коронации один из всадников не справился с лошадью и врезался в зрителей. говорят, что никто не пострадал:

Солдаты и офицеры британской гвардии так волновались, что во время коронации падали в обморок, сообщает Daily Mail:

Архиепископу Кентерберийскому, пришлось попотеть, чтобы установить корону на голове Карла III.

Венец оказался немного не по размеру и грозил свалиться с головы новоявленного Величества, поэтому священнослужитель вновь и вновь прилаживал корону к Карлу III. Чтобы достичь устойчивости пришлось даже применить силу, буквально насадив корону на голову монарха.

Затем, игнорируя грозный взгляд короля, явно недовольного перфекционизмом своего помощника, архиепископ тщательно оглядел старинную реликвию, в последний раз оценив ее позицию, прежде чем, наконец, отступить и воскликнуть: «Боже, храни короля!».

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Метки: ЧП   карл III   королева Елизавета II   коронация   косяки   предсказание   
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12  комментариев
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15k
ss 2 часа назад
"Гордый профиль, твердый шаг,
Со спины - так чистый шах!
Только сдвинь корону набок,
Чтоб не висла на ушах!..."

(С)Л.Филатов "Про Федота-стрельца"
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1k
tartilych 14 минут назад
Гребаная клоунада
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445
shoes546 19 минут назад
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14k
Kucher 22 минуты назад
Надо было пару раз киянкой сверху стукнуть, чтоб получше нахлобучить
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5k
BenderRodriguez 50 минут назад
А вот и ванги подоспели!

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12k
harlamov Час назад
Кстати, помните года 3 назад была информация, что во время записи рождественского поздравления Елизавета II вдруг начала говорить про грядущую ужасную кровавую войну, много жертв, вину Англии в развязывании этой войны и чуть не разрыдалась по этому поводу.
Видео не было, но якобы информация была от сотрудников ВВС, записывающих это поздравление.
Историю быстро замяли и потом представляли как некий фейк, но действительно началась война, Елизавета пропала из информационного пространства, а потом и вовсе померла...
В итоге король теперь фрик-гомосек Чарльз, а Англия все больше втягивается в войну. ..
Очень мудрая женщина из той, старой английской аристократии, явно слишком много знала. И была достаточно порядочной, чтоб не участвовать в этой грязной игре...
А войну готовили уже давно. Черный жнец бродит по Европе.
Дай бог сил России справится с этим всем.
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2k
анатолий горленко Час назад
Фильм смотрел, но никогда не думал, что это в реале произойдёт.
" Корона российской империи" или "месть неуловимых"
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12k
Shtoppi Час назад
все что нужно знать о сатанинских сборищах.
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35k
russger Час назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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