Черный жнец, падающие солдаты и корона не по размеру: все косяки коронации Карла III

На коронации Карла III заметили странную черную фигуру в закулисье, взбесившаяся лошадь врезалась в толпу, солдаты и офицеры падали в обморок, а с головы виновника торжества чуть не упала корона. СМИ пишут, что когда-то королеве Елизавете предсказывали, что если на коронации будет много "косяков", то до начала последней большой войны останется года три ...
Историки отмечают, что почти все коронации британских монархов происходили с проколами и даже беспорядками, наименьшее число огрехов было лишь на коронации Елизаветы II.
При этом таблоиды сообщали про околодворцовые слухи - якобы перед коронацией Елизавете II было сообщено (в видении или тайным орденом) - в случае серьезных ЧП на коронации "до великой и последней войны мира останется три года", - пишет ТГ-канал Channel №6.
6 мая 2023 года в Великобритании по особым строжайшим правилам (в том числе с тайной доставкой Камня Судьбы) состоялась коронация нового британского монарха Карла III.
СМИ собрали факапы прошедшей коронации:
Телеканал Independent.TV опубликовал кадры на которых в дверях Вестминстерского аббатства во время службы зрители увидел странную фигуру в черном плаще и с косой (?), мелькнувшую на заднем плане:
Пользователи соцсетей немедленно окрестили незнакомца «ангелом смерти» или Мрачным жнецом. Вроде смешно, а вроде и как-то не по себе...
Кроме того, во время коронации один из всадников не справился с лошадью и врезался в зрителей. говорят, что никто не пострадал:
Солдаты и офицеры британской гвардии так волновались, что во время коронации падали в обморок, сообщает Daily Mail:
Архиепископу Кентерберийскому, пришлось попотеть, чтобы установить корону на голове Карла III.
Венец оказался немного не по размеру и грозил свалиться с головы новоявленного Величества, поэтому священнослужитель вновь и вновь прилаживал корону к Карлу III. Чтобы достичь устойчивости пришлось даже применить силу, буквально насадив корону на голову монарха.
Затем, игнорируя грозный взгляд короля, явно недовольного перфекционизмом своего помощника, архиепископ тщательно оглядел старинную реликвию, в последний раз оценив ее позицию, прежде чем, наконец, отступить и воскликнуть: «Боже, храни короля!».
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Со спины - так чистый шах!
Только сдвинь корону набок,
Чтоб не висла на ушах!..."
(С)Л.Филатов "Про Федота-стрельца"
Видео не было, но якобы информация была от сотрудников ВВС, записывающих это поздравление.
Историю быстро замяли и потом представляли как некий фейк, но действительно началась война, Елизавета пропала из информационного пространства, а потом и вовсе померла...
В итоге король теперь фрик-гомосек Чарльз, а Англия все больше втягивается в войну. ..
Очень мудрая женщина из той, старой английской аристократии, явно слишком много знала. И была достаточно порядочной, чтоб не участвовать в этой грязной игре...
А войну готовили уже давно. Черный жнец бродит по Европе.
Дай бог сил России справится с этим всем.
" Корона российской империи" или "месть неуловимых"