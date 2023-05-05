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Почему мой ребенок плачет? 35 реальных и совершенно уморительных причин

Почему мой ребенок плачет? 35 реальных и совершенно уморительных причин

Автор:
05 мая 2023 14:33
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   детский плач   почему ребенок плачет   родители   фотографии из соцсетей   
1954
36

Любой, кто хоть раз в жизни сидел с детьми, знает, что их эмоциональное состояние скачет покруче вагонетки на американских горках — вот они очаровательно хихикают и улыбаются, но стоит моргнуть, и слезы уже льются водопадом. Почему? Вот три десятка реальных причин из популярного сообщества «Почему плачет мой ребенок».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дети   детский плач   почему ребенок плачет   родители   фотографии из соцсетей   
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17  комментариев
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4k
Наталья Час назад
Ну, все причины достаточно веские.
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turyst 2 минуты назад
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15k
Андрей Донченко 7 минут назад
Просто потому, что хочется.
Ссылка youtu.be
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27k
Serg2001 13 минут назад
Так познается боль и несовершенство этого мира... )
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14k
Терапевт 14 минут назад
Ух, шумный пост, как в детской поликлинике перед прививочным
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263
устал я от вас 18 минут назад
Зато все эмоции настоящие.
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15k
куджо 24 минуты назад
Блииияяяяааа ссальная полка...
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23k
SolomonA 24 минуты назад
Бить детей, конечно, нельзя. Но в некоторых случаях - необходимо.
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10k
Бритва Полчаса назад
поссыкушная полка - это сильно.
мерзкие личинки.
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562
Victor Полчаса назад
думает, что я буду писать в его горшок
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2k
RaiJu 52 минуты назад
дети [мат]
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76
Алексей Бляйбтрой 57 минут назад
ну и где Ювенальная юстиция? ))
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5k
Наталья 59 минут назад
36.Потому что родители не успеют воспитывать своих детей
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381
Anatolij Час назад
Реальная причина плача - ребёнок хочет есть/спать или заболел. Всё остальное - дебильные взрослые рядом. Психоз кормится повышенным вниманием. Старый добрый ремень, и пост можно сократить в 10 раз.
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