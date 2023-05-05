Почему мой ребенок плачет? 35 реальных и совершенно уморительных причин

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Любой, кто хоть раз в жизни сидел с детьми, знает, что их эмоциональное состояние скачет покруче вагонетки на американских горках — вот они очаровательно хихикают и улыбаются, но стоит моргнуть, и слезы уже льются водопадом. Почему? Вот три десятка реальных причин из популярного сообщества «Почему плачет мой ребенок».
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7. «Она рыдает, потому что я не позволила ей выдернуть мой лобковый волос, пока я ходила в туалет»
9. «Потому что я не смог прирастить ей волосы обратно после того, как она подстригла их во время визита к бабушке»
12. «Я попыталась отнять у него сосиску. СПУСТЯ ДВА ЧАСА ПОСЛЕ ОБЕДА. Он отказывался ее есть, ему просто хотелось ее держать»
25. «Потому что я запретила ей обниматься с ЗАЖЖЕННЫМИ свечами. А незажженные "отстоооой"»
33. «Потому что он не смог натянуть подгузник поверх подгузника, штанов и еще одного подгузника»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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