10 находок из древности, которые окружены загадками

Эти необычные камни высотой в 2 метра находятся в шотландском Абердиншире, и их обнаружили в 1804 году. На одном из них, камне Ньютона, нарисовано существо, напоминающее змею, а также цветы и круги. Значение этих изображений археологам неизвестно. На другой стороне камня - 6 горизонтальных линий знаков, состоящих из 48 символов, включая свастику, и два ряда надписей на древнем языке Огам. Известно, что в одной из надписей присутствует личное имя - Ethernan, но значение других надписей и знаков никто так и не разгадал. На нижней части камня есть надпись, которая вызывает больше всего догадок. Учёные даже не могут точно определить язык. Некоторые эксперты считают, что это древняя версия латыни, оставшаяся со времён, когда этот район заняли римляне. Другие утверждают, что это искаженная форма древнегреческого. Но большинство сходится в том, что текст написан на пиктском языке - на нём говорили народы, жившие много веков назад в Шотландии и северной Англии. По сей день назначение камня Ньютона неясно.