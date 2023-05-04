Преподавателя-немца выдворят из РФ за приставание к парню

Преподаватель в школе при Генконсульстве ФРГ в Екатеринбурге Александр Даниель Рот вообще-то работает в Минобразования земли Баден-Вюртемберг, а в России является координатором программы по немецкому языку. Однако учительская деятельность - далеко не всё, что интересовало 40-летнего Рота в этой жизни. Будучи геем, он легко находил себе мужчин для непродолжительных отношений везде, где жил: и в Германии, и в России. Но однажды что-то пошло не так.





В марте Рот, будучи в командировке на Камчатке, заинтересовался 25-летним парнем и попытался обаять жителя Петропавловска рассказами о «привлекательности» ЛГБТ-отношений. Через соцсети он написывал молодому мужчине, зазывая его в свой гостиничный номер, но не на того напал. Парень заявил на приставучего немца в полицию, и Александр Рот стал фигурантом дела о пропаганде ЛГБТ-отношений. Немец полностью признал свою вину, однако, это не спасло его от наказания. Как сообщают СМИ, "Елизовский городской суд, рассмотрев протокол по части семь статьи 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений), постановил оштрафовать его на 150 тысяч рублей с выдворением за пределы России".



