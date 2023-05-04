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Преподавателя-немца выдворят из РФ за приставание к парню

Преподавателя-немца выдворят из РФ за приставание к парню

Автор:
04 мая 2023 09:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   гражданин ФРГ   давай до свиданья   депортация   закон о запрете пропаганды ЛГБТ   суд   чемодан-вокзал   штраф   
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Гражданина Германии осудили за пропаганду ЛГБТ, заставили оплатить штраф. Сейчас он находится на низком старте перед депортацией из РФ.

Преподаватель в школе при Генконсульстве ФРГ в Екатеринбурге Александр Даниель Рот вообще-то работает в Минобразования земли Баден-Вюртемберг, а в России является координатором программы по немецкому языку. Однако учительская деятельность - далеко не всё, что интересовало 40-летнего Рота в этой жизни. Будучи геем, он легко находил себе мужчин для непродолжительных отношений везде, где жил: и в Германии, и в России. Но однажды что-то пошло не так.


В марте Рот, будучи в командировке на Камчатке, заинтересовался 25-летним парнем и попытался обаять жителя Петропавловска рассказами о «привлекательности» ЛГБТ-отношений. Через соцсети он написывал молодому мужчине, зазывая его в свой гостиничный номер, но не на того напал. Парень заявил на приставучего немца в полицию, и Александр Рот стал фигурантом дела о пропаганде ЛГБТ-отношений. Немец полностью признал свою вину, однако, это не спасло его от наказания. Как сообщают СМИ, "Елизовский городской суд, рассмотрев протокол по части семь статьи 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений), постановил оштрафовать его на 150 тысяч рублей с выдворением за пределы России".


Сейчас он этапирован с Камчатки в Москву, откуда вылетит авиарейсом в Стамбул, а потом - в Германию.



Это первый на Дальнем Востоке приговор по статье о пропаганде ЛГБТ, и, возможно, для кого-то он послужит уроком. Напомним, что соответсвующий закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола был принят Госдумой 24 ноября 2022 г. Нарушителям запрета грозят крупные штрафы, а иностранцам, помимо этого, - выдворение из страны.

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Метки: Ynews   видео   гражданин ФРГ   давай до свиданья   депортация   закон о запрете пропаганды ЛГБТ   суд   чемодан-вокзал   штраф   
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9k
Том Сойер 2 часа назад
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Wolf Roy Час назад
Фамилия обязывает брать..
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15k
banzai7 Час назад
Пи#ора в пи#орскую страну.
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13k
котегRUS 2 часа назад
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