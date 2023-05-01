Москва и москвичи 50-х годов в объективе классика советской фотографии

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Валентин Хухлаев проработал в "Фотохронике ТАСС" более 50 лет, сделав по редакционному заданию около тысячи репортажей на самые разные темы. Давайте посмотрим на малую часть его работ сделанных в Москве.
Интересного просмотра!
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6.
Новый магазин на Московской улице, 1952 год, г.Люблино. После включения в состав Москвы в 1960-х Московская улица была переименована в Люблинскую.
14.
На заводском дворе. Подписание обращения в защиту мира. Ростокинский завод строительных машин, 1951 год.
20.
Подготовка сувениров к Фестивалю молодежи. Сшивальщица парфюмерной фабрики «Свобода» Лидия Ивановна Севастьянова упаковывает сувенирную продукцию.
23.
Бригада прессового цеха на планерке, 1959 год. Прессовый цех ЗИЛ. Подготовка перехода на 7-ми часовой рабочий день.
24.
На трассе мотогонок с препятствиями, 1959 год. Соревнования проходили на территории аэродрома Тушино.
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Фото 11. "Станция метро "Маяковская". На фото виден поезд из вагонов серии "Е" (с продольной гофрировкой стенок вагонов), производство которых было начато в 1963 году.
Фото 16. "Эстакада на Крымской площади". Волга "Газ-21" третьей серии ("китовый ус", с гладкими бамперами без "клыков"). Начало выпуска данной серии - 1962 г.
Фото 17. "У Белорусского вокзала". На заднем плане троллейбус "Зиу-5" в характерной для Москвы конца 60-х одноцветной светло-серой окраске.
В очередной раз поправлю - не "в ВДНХ", а "на ВДНХ"!
ВДНХ - Выставка Достижений Народного Хозяйства.
Ходят НА выставку, а не В выставку.
Запомните уже, автор!