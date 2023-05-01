Москва и москвичи 50-х годов в объективе классика советской фотографии

Будь человеком!

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 мая

17 настоящих сокровищ, которые неожиданно попались людям в...

Блюда, которые могут убивать

Фотоприколы и прикольные картинки

Всадник без головы: кем он был на самом деле?

Рикошет в голову: под Феодосией погоня со стрельбой закончилась...

«Талантливый до неприличия»: жизнь, успех и любовь итальянца...

В чём разница между секретом и тайной?

В Краснодаре ищут двух аниматоров, не вернувшихся домой после...

В Белоруссии задержали двух умельцев, смастеривших самогонный...

Мужик устал от постоянного шума домашних и построил себе «офис на...

10 малоизвестных научно-фантастических мультфильмов СССР

Их едят, а они глядят: забавные и пугающие способы подачи разных блюд

Редкий предмет советской эпохи

Озорная пенсионерка: Памела Андерсон выпустила собственную линейку...

"Человека-выблевка" оставят в Старом Осколе

Король заниженных тазов: в Ставрополе обнаружили самый низкий...