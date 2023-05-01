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Москва и москвичи 50-х годов в объективе классика советской фотографии

Москва и москвичи 50-х годов в объективе классика советской фотографии

Автор:
01 мая 2023 19:41
Метки: СССР   история   фото   
432
25

Валентин Хухлаев проработал в "Фотохронике ТАСС" более 50 лет, сделав по редакционному заданию около тысячи репортажей на самые разные темы. Давайте посмотрим на малую часть его работ сделанных в Москве.

Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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3  комментария
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1k
Rom 10 часов назад
Зил в душе, это не проливка на обнаружение протечек?
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679
Кондратий Собакин 7 часов назад
Не все фотки 50-х годов.
Фото 11. "Станция метро "Маяковская". На фото виден поезд из вагонов серии "Е" (с продольной гофрировкой стенок вагонов), производство которых было начато в 1963 году.
Фото 16. "Эстакада на Крымской площади". Волга "Газ-21" третьей серии ("китовый ус", с гладкими бамперами без "клыков"). Начало выпуска данной серии - 1962 г.
Фото 17. "У Белорусского вокзала". На заднем плане троллейбус "Зиу-5" в характерной для Москвы конца 60-х одноцветной светло-серой окраске.
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5k
Александр 8 часов назад
"Главный вход в ВДНХ"
В очередной раз поправлю - не "в ВДНХ", а "на ВДНХ"!
ВДНХ - Выставка Достижений Народного Хозяйства.
Ходят НА выставку, а не В выставку.
Запомните уже, автор!
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