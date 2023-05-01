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Создатели "Мастера и Маргариты" опубликовали трейлер фильма и анонсировали его выход

Создатели "Мастера и Маргариты" опубликовали трейлер фильма и анонсировали его выход

Автор:
01 мая 2023 14:37
Сообщество : Кино
Метки: Михаил Булгаков   актёры   видео   мастер и маргарита   роман   трейлер   экранизация   
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Ни за что не догадаетесь, кто сыграет Воланда.

Череда неурядиц, сопровождавших каждую постановку культового романа Михаила Булгакова, не обошла стороной и его новую экранизацию. Фильм под названием "Воланд" должен был выйти на экраны ещё в 2021 году, но уход режиссёра Николая Лебедева вместе с Любовью Аксеновой (Маргаритов) в другой проект, ковидные ограничения и якобы недостаток финансирования отложили его выход на неопределённый срок.

К счастью, все проблемы удалось преодолеть и продакшн-компания "Марс Медиа" анонсировала выход фильма на 2023 год, опубликовав тизер-трейлер фильма.

Также продюсер "Марс Медиа" Рубен Дишдишян сообщил, что фильм вместо "Воланда" теперь называется точно так же, как и книга. Он объяснил это решение было принято ради "объединения силы и духа романа с историей, которую хотят рассказать зрителям".


После того как мы увидели монтаж, стало очевидно, что центральная линия — история любви Мастера и Маргариты. Именно эта любовь рождает вселенные и усиливает смыслы, заложенные Булгаковым.

К новой экранизации "Мастера и Маргариты" привлечены многие известные актёры: Юрий Колокольников, Игорь Верник, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов.

А роль Воланда внезапно исполнил немецкий актёр Аугуст Диль, сыгравший в тарантиновских "Бесславных ублюдках" зловещего штурмбаннфюрера Дитера Хельстрома.

Если верить сайту "Кинопоиск" бюджет фильма составил 1,2 млрд рублей.

Кота Бегемота воссоздали при помощи компьютерной графики, которая была опробована в фильме "Король Лев", вышедшего на экраны в 2019 году. И вообще, по словам создателей, графики в фильме будет много.

В августе режиссёр Локшин пожаловался американской газете The New York Times, что российский Фонд кино отказал продюсерам в финансировании фильма, из-за чего тот запоздал с выходом на экраны.


Мы не можем искать финансирование за рубежом, поскольку это российский фильм. Довольно абсурдное положение

Совсем иную точку зрения высказал продюсер Дишдишян. Он сообщил, что по объективным причинам производство фильма стало дороже, а из проекта ушли некоторые партнёры. Но на Фонд кино не жаловался, добавив, что никакие цензоры не вмешивались в съёмочный процесс.

В силу объективных причин сроки производства увеличились. Вмешалась пандемия, и мы не успели снять исторический блок картины. Сильно выросло в цене производство компьютерной графики, слетели некоторые партнеры, которые должны были быть. Масштабный крупнобюджетный проект лишился зарубежных продаж в западные страны. Все это повлияло на производственные сроки, вследствие чего релиз фильма перенесен на 2023 год

Точная дата выхода "Мастера и Маргариты" не называется. Однако ранее была информация о том, что он выйдет на экраны в мае 2023 года.

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Метки: Михаил Булгаков   актёры   видео   мастер и маргарита   роман   трейлер   экранизация   
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17  комментариев
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30k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Последние лет 30 в нашем кинематографе все актеры говорят комкая слова, не договаривая окончания, словно жуя. Дикция и членораздельное произношение не в почете, у всех интонация дворовых быдлогопников, которые словно не говорят, а сплевывают, притом что например актеры дубляжа - наоборот потрясающе хороши бывают, превосходя реальных актеров, Почему обычных актеров не учат говорить нормально?
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5k
Горожанин 8 минут назад
Цыганов - именно идеальный Воланд. Для Мастера он совершенно не подходит.
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49k
Э.В 18 минут назад
"Мастер и Маргарита" (2005 год) режиссёра Бортко, с отличным актёрским составом всё равно не переплюнут. А актёр Цыганов тут мне совсем не нравится.
Фильм может и получится неплохим, но скорее всего не тот случай, когда захочется пересмотреть хотя бы один раз в год. Возможно, конечно, что я ошибаюсь.
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8k
Александр Маслов Полчаса назад
ЖДЁМ'c
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567
Руслана Тарасова Полчаса назад
Посмотрим, что получится. Воланд в исполнении Басиашвили был настоящим шедевром в постановке 2005 года. Мастер же в этом фильме очень слаб в исполнении Галибина. Ну а если точнее, его там в фильме просто нет, невнятная тень на заднем плане экранизации.
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87k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Судя по кадрам и отрывкам, то еще говно, которое даже на торренты никто не выложит
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21k
Davy Jones Полчаса назад
1,2 млрд рублей на фильм, где от силы пять локаций?
Сцена на патриаршьих - эпизод
Сцена с трамваем - эпизод
Квартира Берлиоза, дом №50 - локация
Дурдом - эпизод
Ресторан в доме писателей - локация
ГУМ - эпизод
Бал Воланда - локация
Варьете - локация.
Шабаш в лесу - эпизод
Квартира Мастера - локация
Курот куда Попал Лиходеев - эпизод.
Господа, а куда собственно говоря потрачены 1,2 млрд?
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5k
Тамара 39 минут назад
Ни за что не догадаетесь, кто сыграет Воланда. (цы)

Статью пока не читала.

Либо Козловский, либо Петров.
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