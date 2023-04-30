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Гагарин росийской моды. Умер Вячеслав Зайцев

Гагарин росийской моды. Умер Вячеслав Зайцев

Автор:
30 апреля 2023 23:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вячеслав Зайцев   Модельер   кровотечение   кутюрье   мода   смерть   
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30 апреля в Подмосковье, в щёлковской больнице скончался легендарный модельер - Вячеслав Зайцев. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Маэстро было 85 лет.

Вячеслава Зайцева госпитализировали из его дома-студии в подмосковной деревне Каблуково, где он жил с 2000 года.

Зайцев жаловался на острую боль в районе живота, - пишет Mash. Скорая прибыла в 14:00. В щёлковской больнице врачи зафиксировали кровотечение в желудке. Сделали компьютерную томографию, экстренно отправили в реанимацию. В 18:00 модельер скончался.

Вячеслав Зайцев — советский и российский художник-модельер, народный художник РФ (2006), академик Российской академии художеств (2007).

Родился Вячеслав Михайлович в Иваново в небогатой семье. Вскоре после его рождения отец ушел на фронт, где попал в плен. Зайцеву-старшему удалось бежать и дойти до Берлина, но по возвращении на родину он попал в лагерь, так как был военнопленным. Тогда таких людей называли изменниками родине – это же клеймо было на всех членах семьи, - РЕН ТВ собрал интересные факты из биографии знаменитого модельера.

По этой причине маленький Слава взял фамилию матери и до 20 лет был Кокуриным. В послевоенное время мама Зайцева серьезно болела, а ему самому приходилось попрошайничать и петь песни на центральной площади и у магазинов, чтобы заработать хотя бы какие-то деньги.

Но рисовать Зайцев умел даже лучше, чем петь. В школе он оформлял все стенгазеты, афиши к праздникам, концертам и спектаклям. Вячеслав Михайлович уже тогда решил, что свяжет свою жизнь с творчеством и будет художником.

Окончив семь классов средней школы, он поступил в Ивановский химико-технологический техникум, где изучал текстильный рисунок, а после получения диплома отправился в Москву.

Вот только здесь его не особо жаловали и не хотели принимать в институты, так как он считался сыном изменника родины. Зайцев смог поступить в Московский текстильный институт, где во время учебы решил, что изменит советскую моду и начнет красиво одевать советских женщин.

Свою первую коллекцию он сделал из разноцветных расписных фуфаек и валенок

После одного из показов, где он одел моделей в расшитые телогрейки, в парижских журналах его прозвали "Красным Диором", а сотрудничать с ним пожелал сам Пьер Карден.

Уже в московском текстильном институте Зайцев удивлял всех странными цветовыми решениями, абсолютно другим взглядом на советскую реальность и увлечениями русским народным стилем.

В СССР Зайцева долго не признавали.

"Двадцать лет меня никуда не пускали, боролись со мной, хотя я не понимаю почему, я всего лишь хотел подарить людям радость, признание красоты и приобщение к красоте", - вспоминал кутюрье.

Тем не менее, Вячеслав Зайцев стал первым советским и российским модельером, который получил право выставляться на неделях высокой моды в Париже. Именно Зайцеву доверили создать коллекцию для сборной СССР на Олимпиаде в 1980 году, это он одевал советских звезд кино, телевидения и эстрады.

В числе тех, кто ценил талант кутюрье и носил его наряды, были Эдита Пьеха, Муслим Магомаев, Галина Волчек, Любовь Орлова и многие другие. Даже министр культуры Екатерина Фурцева порой обращалась к Вячеславу Михайловичу за помощью – известно, что для нее он создал маленькое черное платье, которое, по завещанию Коко Шанель, должно быть в гардеробе каждой женщины.

«Слава Зайцев — это явление в русской культуре. Я в этом уверен, и вряд ли кто-либо восполнит его на небосклоне российской моды. А Зайцев — это мода еще и мировая. Он создавал безвременные коллекции. <...> Как его называл Кобзон: Гагарин российской моды. Я бы чуть поправил Иосифа Давыдовича. Зайцев — это Королев российской моды», — заявил замдиректора модного дома Зайцева Николай Головин.

В 2016 году Вячеславу Зайцеву диагностировали болезнь Паркинсона, из-за неё начались проблемы с суставами. В 2007-2009 годах вёл программу "Модный приговор" на Первом канале.

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Метки: Вячеслав Зайцев   Модельер   кровотечение   кутюрье   мода   смерть   
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2  комментария
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Alex 4 минуты назад
Для обычного гражданина РФ, эта новость называется: - Ну и ладно.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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