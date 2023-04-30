Прогулка по Ленинграду 1954 года

Сегодня мы с вами отправимся в 1954 год - уже через год, в 1955, в Северной столице появится первая линия метрополитена, а пока идёт глобальная стройка. Давайте вместе посмотрим и на неё и на другие улицы города образца 1954 год!

Интересного просмотра!