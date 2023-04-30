Прогулка по Ленинграду 1954 года

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Сегодня мы с вами отправимся в 1954 год - уже через год, в 1955, в Северной столице появится первая линия метрополитена, а пока идёт глобальная стройка. Давайте вместе посмотрим и на неё и на другие улицы города образца 1954 год!
Интересного просмотра!
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4.
А это - машина для проведения дезинфекции в этом самом совхозе. Снимок сделан на том месте, где сейчас находится знаменитая башня ЦНИИ РТК.
7.
А таким тогда был Палевский жилмассив, который находится около современной станции метро "Елизаровская".
9.
Магазин самообслуживания "без продавцов" № 7 Октябрьского райпищеторга Ленинграда.
Находился он на перекрёстке Столярного переулка и Гражданской улицы. Сейчас в этом помещении находится магазин "Дикси"
10.
Московский вокзал и поезд "Красная стрела" в левой части кадра.
Кстати, именно в 1954 году вагоны этого фирменного поезда поменяли - до этого они были деревянными, а потом их сменили на новенькие цельнометаллические.
13.
А на этом месте станция метро появится лишь через 4 года - на фото площадь Ленина у Финляндского вокзала.
Кстати, в проекте станция метро так и должна была называться "Финляндский вокзал", но потом вариант с Лениным всё-таки перевесил.
14.
Дом по адресу Заневский проспект, 4 смотрится настоящим "роялем в кустах". Вокруг - поля и трава.
Снимок сделан с того места, где сейчас располагается мост Александра Невского, который будет построен лишь через 11 лет.
16.
Автобус на Выборгском шоссе в Первом Парголово. Сейчас примерно на этом месте находится Суздальский путепровод.
17.
Ещё один дом среди полей. Это самое первое здание района Авиагородок, которое даже адрес имеет соотвествующий - Авиагородок, дом 1.
Сейчас у него другой адрес - улица Пилотов, 24.
18.
Вид на Муринский ручей у дороги в Бугры.
Сейчас на том самом месте, откуда сделано это фото проходит улица Академика Байкова, ну а здание в правой верхней части кадра - это конный завод, который располагался примерно на месте современного ТК "Родео Драйв".
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