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Прогулка по Ленинграду 1954 года

Прогулка по Ленинграду 1954 года

Автор:
30 апреля 2023 22:00
Метки: СССР   история   фото   
238
19

Сегодня мы с вами отправимся в 1954 год - уже через год, в 1955, в Северной столице появится первая линия метрополитена, а пока идёт глобальная стройка. Давайте вместе посмотрим и на неё и на другие улицы города образца 1954 год!

Интересного просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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66
Vilks 11 часов назад
Кстати, всех с наступающим 1 мая!
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Андрей Старосельский 11 часов назад
Отлично. Спасибо.
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Юганск

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