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Сообщество Жизнь в США 974 поста • 251 подписчик подписаться
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Невыдуманные истории, о которых невозможно... Орать

Невыдуманные истории, о которых невозможно... Орать

Автор:
30 апреля 2023 15:52
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   инвалид   лгбт   психологические проблемы   транс   шизофрения   
899
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Женщина-трансинвалид. При здоровом зрении добровольно себя ослепила.


«Моё тело — моё дело» или Мир катится в Ад?

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Метки: США   инвалид   лгбт   психологические проблемы   транс   шизофрения   
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24  комментария
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5k
pinbalist 2 часа назад
Хороший психиатр должен внушить ей, что она хочет раздать свои органы нуждающимся. Хоть какой-то толк от неё будет.
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3k
Артур 8 минут назад
Один вопрос: А льготы как инвалиду ей обязаны предоставить? Или Твоё тело - твоё дело и не наша забота?
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23k
Bar0 17 минут назад
вместо того, что бы прекратить жрать, она глаза себе выколола, что бы в зеркале корову не видеть
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875
Gigantes 18 минут назад
Какой лютый п.издец просто
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11k
Евгений 39 минут назад
И все? Заголовок "Невыдуманные истории...", подразумевает, что их будет как минимум две.
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25k
ПаганецЪ 42 минуты назад
"Цивилизованное" общество, не останавливайтесь!
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15k
Андрей Донченко Час назад
Случай, естественно, из области психиатрии. Но это далеко не новость. Известны случаи, когда люди самостоятельно (или с помощью врачей) лишали себя конечностей или гениталий. И, все-таки, это не может не шокировать. Тем более, когда речь идет зрении.
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8k
Serjio Час назад
Это все следствие того, что общество позволило ущербности войти в разряд нормальности. Это регресс, нас так пытаются сократить.
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3k
poбт Час назад
в СССР и России трансинвалиды это уже давно традиционная половая ориентация

и их очень много, только они хитрее, калечатся чисто по документам

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Бровеносец в потёмках Час назад
У неё на лице всё написано о её умственных способностях.
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6k
sedoisever 2 часа назад
Нужно было подсказать ей, что она должна была родиться без головы.
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30k
Ego sum qui sum 2 часа назад
все они трансдауны
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74k
Viktor 2 часа назад
Это она сделала, чтобы в зеркале себя не видеть!
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272
Dsident 2 часа назад
Ну формально она может делать с собой всё, что хочет. Пусть уж они лучше не скрываются
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12k
Shtoppi 2 часа назад
таких ни одна уважающая себя психлечебница не возьмет. таких сразу на списание в утиль только и конец истории.
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Артур Котовой
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