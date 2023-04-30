Невыдуманные истории, о которых невозможно... Орать

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Женщина-трансинвалид. При здоровом зрении добровольно себя ослепила.
– Вы жалеете, что пошли на это? — Нет, не жалею. Считаю, я должна была родиться слепой. Я себе нравлюсь такой, какая я сейчас. Может быть, немного неприятно вспоминать о самой процедуре, но итог меня вполне устраивает. — Вы меня извините… при всем уважении… но я просто никак не могу понять человека, с которым сижу рядом… который умышленно травмировал себя, нанес вред своему здоровью. Мы, врачи, давали клятву помогать людям. Мы на своем веку повидали столько трагедий и столько пациентов, кто буквально все бы отдал, чтобы вернуть утраченное зрение или здоровье. Я даже не могу описать те чувства, что меня сейчас переполняют. Как можно говорить: «Считаю, я должна была родиться слепой?» А я считаю, что должна была родиться королевой Англии!
«Моё тело — моё дело» или Мир катится в Ад?
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и их очень много, только они хитрее, калечатся чисто по документам