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На этот раз мы перенесёмся в 1953 год - тот самый, когда страну ждали сильные изменения, ведь умер Сталин. Давайте вместе посмотрим, как Ленинград прожил тот год.
Интересного просмотра!
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3.
А это уже Петровская набережная и вид из дома политкаторжан. Судя по количеству машин снизу - намечается какой-то митинг.
4.
Продолжаем прогулку по набережным и на этот раз попадаем на набережную Макарова неподалёку от Тучкова моста.
5.
Перемещаемся в Автово: вид с перекрёстка улиц Зайцева и Строителей (ныне - улица Маринеско).
7.
Проходная Кировского завода на проспекте Стачек. Снизу ещё прекрасно видна линия Оранэлы, которая исчезнет с проспекта Стачек через 10 лет.
9.
Вы не сможете угадать, что это за место? А между тем это - Светлановская площадь
Вернее то, что было на её месте до того, как она появилась. На фото вид с современного проспекта Испытателей в сторону площади.
11.
Совсем юный Парк Победы: деревья посадили совсем недавно и парк совершенно не похож на тот, что мы привыкли видеть сейчас.
12.
Музей Ленинградского завода художественного стекла, что на улице профессора Качалова. Сейчас ни музея ни завода больше не существует - они снесены.
13.
Всё, что осталось от вокзала Старый Петергоф, который был полностью уничтожен в 1942 году.
16.
А это - главная улица посёлка Купчино.
Улицы в посёлке шли параллельно железнодорожной линии. Та, что на фото, находилась между современными Малой Балканской и Купчинской улицами.
17.
Самая окраина города того времени - перекресток проспекта Сталина, улиц Победы и Фрунзе. На заднем плане - дом номер 173 по Московскому проспекту.
19.
Посёлок Яблоновка и дома у станции "Дача Долгорукова". Дома на фото будут снесены во время строительства Ладожского вокзала.
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Единственное с чем не согласен, так это то что пересечение Фрунзе и Победы, "самая окраина", дальше по Московскому здание "горкома" и уже построенные дома...