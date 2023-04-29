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Ленинград 1953 года

Ленинград 1953 года

Автор:
29 апреля 2023 22:05
Метки: СССР   история   фото   
393
20

На этот раз мы перенесёмся в 1953 год - тот самый, когда страну ждали сильные изменения, ведь умер Сталин. Давайте вместе посмотрим, как Ленинград прожил тот год.

Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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78k
Андрей Старосельский 13 часов назад
Хорошо, как всегда. Жаль, что редко и мало..
Единственное с чем не согласен, так это то что пересечение Фрунзе и Победы, "самая окраина", дальше по Московскому здание "горкома" и уже построенные дома...
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389k
Алексей 2 часа назад
Комментарий к фото
сегодня если так рассуждать.то митинги проходят с постояннр
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−2
кошка бобик 13 часов назад
Для меня лично он навсегда будет Ленинградом...
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Юганск

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