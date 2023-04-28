В школах Вермонта отказались от терминов "мужчина" и "женщина"

В начальных школах Вермонта на уроках биологии теперь не будут использовать слова "мужчина" и "женщина". Вместо этого, учащимся пятых классов, при обучении половому созреванию и репродуктивной системе человека, будут рассказывать про "человека, производящего сперму" и про "человека, производящего яйцеклетки".

Родителей оповестили о новшествах, а учебные материалы пообещали отредактировать.

“В попытке привести нашу учебную программу в соответствие с нашей политикой равенства, учителя будут использовать гендерно инклюзивный язык во всем этом подразделении. При любых различиях мы стремимся использовать язык ‘от первого лица’ в качестве наилучшей практики ”, — написала в письме директор Сара Яблонски.

Преподаватели рассказали, что основное внимание будет уделено “физическим и эмоциональным изменениям, которые происходят во время полового созревания, и кратко познакомит с базовой структурой и функцией репродуктивных систем человека”, сообщает NewYorkPost.