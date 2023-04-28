В школах Вермонта отказались от терминов "мужчина" и "женщина"

В штате США Вермонт пятиклашкам теперь будут рассказывать о том, что мужчина — это "человек, производящий сперму", а женщина — "человек, производящий яйцеклетки".
В начальных школах Вермонта на уроках биологии теперь не будут использовать слова "мужчина" и "женщина". Вместо этого, учащимся пятых классов, при обучении половому созреванию и репродуктивной системе человека, будут рассказывать про "человека, производящего сперму" и про "человека, производящего яйцеклетки".
Родителей оповестили о новшествах, а учебные материалы пообещали отредактировать.
“В попытке привести нашу учебную программу в соответствие с нашей политикой равенства, учителя будут использовать гендерно инклюзивный язык во всем этом подразделении. При любых различиях мы стремимся использовать язык ‘от первого лица’ в качестве наилучшей практики ”, — написала в письме директор Сара Яблонски.
Преподаватели рассказали, что основное внимание будет уделено “физическим и эмоциональным изменениям, которые происходят во время полового созревания, и кратко познакомит с базовой структурой и функцией репродуктивных систем человека”, сообщает NewYorkPost.
Однако, многие родители оказались против таких изменений. Слова представителей родительского комитета приводит FoxNews.
"Говорить о ком-либо таким образом бесчеловечно в любом контексте, но эти новые языковые правила конкретно применимы к медицинскому отделению для 5-классников, посвященному половому созреванию и репродукции", - сказал представитель.
"Очевидно, что школа решила пренебречь своим долгом обучать учащихся во имя справедливости. Если кому-то интересно, как это выглядит, когда начальная школа захвачена гендерной идеологией, то вот оно ", - продолжил представитель.
В Twitter пользователи тоже не поддержали эту инициативу.
И даже это ещё не всё. В Австралии горожане осадили здание Совета, чтобы предотвратить выступление трансгендера Сэма Ти в местной библиотеке. Трансгендер собирался рассказать о своей жизни детям от 3 до 11 лет.
Речь идёт о мероприятии Drag Storytime, в рамках которого трансвеститы читают детские книги и участвуют в других мероприятиях в публичных библиотеках.
Горожане обвиняли власти в перетаскивании детей на сторону ЛГБТ, оскорбляли представителей библиотеки.
Несмотря на протест, библиотека заявила, что Drag Storytime состоится 19 мая и пройдет в "ознаменование Международного дня борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией".
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Нет, я не ханжа. И понимаю, что некоторые любят своеобразный секс. Но правда об этом надо говорить всем и каждому? Ощущение, что многие в угоду моде становятся гомосеками и прочими видами. Шоу фриков, чем больше извращений, тем заметней и "смелее".
Если нет - гендерные принадлежности (причиндалы) будут видны сразу.
Если да - эта история ненадолго..... Скоро всё само утихнет.